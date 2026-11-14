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Cemig y Huawei despliegan conjuntamente una red inalámbrica privada de 450 MHz

PR Newswire

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JOHANNESBURGO, 13 de noviembre de 2026

JOHANNESBURGO, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que crecía la complejidad de los servicios de redes de distribución, los dispositivos de distribución de Cemig dependían principalmente de redes públicas arrendadas para el transporte de datos. Sin embargo, este modelo presentaba riesgos significativos.

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· Lagunas de cobertura: La cobertura de la red de operadores en Brasil es de tan solo alrededor del 50%. Un gran número de dispositivos de distribución en zonas remotas y deshabitadas permanecieron sin cobertura de comunicación durante largos períodos. Cuando se producían averías, el personal tenía que recorrer largas distancias para realizar reparaciones e inspecciones rutinarias, lo que perjudicaba gravemente la eficiencia operativa.

· Falta de confiabilidad: El acuerdo de nivel de servicio (SLA) de la red pública no fue diseñado para operaciones en la red eléctrica. Durante la temporada de lluvias, las inclemencias meteorológicas provocaban con frecuencia fallos en las estaciones base o interrupciones en los enlaces de microondas, y la tasa de conectividad de los dispositivos de distribución se desplomaba del 90% a alrededor del 60%. Cuando se interrumpían las comunicaciones, los comandos de control remoto no podían llegar a los dispositivos ni ejecutarse en ellos, lo que obligaba al personal a desplazarse a esos lugares para realizar operaciones manuales. Esto retrasó gravemente el restablecimiento del suministro eléctrico, socavó la confiabilidad del mismo y provocó importantes pérdidas económicas.

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Solución

Para hacer frente a estos desafíos, Cemig llevó a cabo varias rondas de evaluación técnica e investigación de casos prácticos a nivel mundial, seleccionando finalmente a Huawei como su socio estratégico para desplegar conjuntamente la primera red inalámbrica privada comercial de 450 MHz para el sector energético en América Latina.

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Resultado de la convocatoria

Tras las pruebas de campo, el cliente pudo comprobar de primera mano los beneficios que ofrece la red inalámbrica privada, lo que reforzó su confianza en la modernización de la red de distribución y generó grandes expectativas para la futura transición energética: "Huawei presentó la mejor propuesta durante el proceso de licitación, ofreciendo una solución que no solo satisface nuestras necesidades actuales de modernización de la red de distribución, sino que también es escalable para la futura integración de energías renovables. Huawei cuenta con una amplia experiencia en el sector energético. Con la solución de red privada de Huawei, Cemig garantizará una red de comunicaciones privadas de alta calidad. Para Cemig, esta colaboración va mucho más allá de la tecnología; es crucial para el crecimiento futuro de nuestro negocio".

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1. Suministro eléctrico más confiableLa red inalámbrica privada elevó la conectividad de los terminales de distribución al 99% y la confiabilidad de las comunicaciones al 99,99%, mejorando significativamente los niveles de servicio de distribución de energía de Cemig.

2. Riesgos comerciales mitigadosLa red inalámbrica privada puede mejorar significativamente las pérdidas de línea y los indicadores SAIDI y SAIFI, lo que ayuda a Cemig a evitar sanciones regulatorias.

3. Rentabilidad de la inversión aseguradaLa red inalámbrica privada mejora enormemente los servicios de energía, asegurando que Cemig cumpla con los requisitos reglamentarios de ANEEL y garantice rentabilidades de inversión favorables.

4. Aplicaciones de producción central ampliadasComo columna vertebral de comunicaciones fundamental para las operaciones de producción de energía, la red inalámbrica privada ofrece conectividad confiable de última milla para la automatización de la distribución actual. Además, admite futuras aplicaciones clave, como la integración masiva de contadores inteligentes, la rápida adopción de sistemas fotovoltaicos distribuidos y la gestión compleja de microrredes, impulsando la transición de la generación de energía tradicional basada en la carga a una interacción dinámica entre la fuente, la red, la carga y el almacenamiento.

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Para obtener más información, visite: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz

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FUENTE Huawei