Argentina se impone (14-19) a Italia en Génova

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Redacción deportes, 14 nov (EFE).- La selección argentina se impuso a la italiana en Génova, en un partido disputado en el estadio Luigi Ferraris, por 14-19, en la quinta jornada de Campeonato de las Naciones.

Italia, que suma con esta su quinta derrota consecutiva, cruzó la línea de marca por medio de Ioane y logró mediante un ensayo de castigo el segundo. Allan pateó entre palos el primero de ellos.

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Argentia sumó por medio de Bernasconi, Isgro y Carreras, ensayos que Albornoz transformó en dos ocasiones.