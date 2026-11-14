0-2. El Salvador toma ventaja en la serie contra San Martín

Guardar

Redacción Deportes, 13 nov (EFE).- La selección de El Salvador venció este viernes por 0-2 a la de San Martín, en San Cristóbal y Nieves, en el partido de ida del repechaje de la Liga de Naciones de la Concacaf, en ruta a lograr un cupo para las preliminares de la Copa Oro 2027.

Con un jugador más en la cancha, pero con un juego frío y sin emoción, los salvadoreños se ponen arriba en esta serie que concluirá el próximo martes 17 con el partido de vuelta en San Salvador.

PUBLICIDAD

El combinado salvadoreño logró superar esta tarea contra todo pronóstico ya que, según su técnico, el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, no partían como favoritos ante los sanmartinenses, que se mostraron superiores en el primera parte, con mayor dominio del balón y generación de llegadas a la meta custodiada por Mario González.

Los salvadoreños, en cambio, no podían pasar del medio campo en 20 minutos de partido, mostraban un juego sin ideas en la ofensiva.

Sin embargo, al minuto 34 tras una disputa de balón delante de la media cancha, el salvadoreño Christian Martínez logró una asistencia para el delantero Brayan Gil, quien sin dudar probó a puerta y logró que la pelota entrara a la portería de Sébastien Raphose.

PUBLICIDAD

Al inicio de la segunda parte, los locales se quedaron con 10 hombres tras la expulsión al minuto 47 de Mattéo Makhabe.

San Martín no cambió su táctica de juego, tras la expulsión de su jugador, y continuó con su idea de presionar, generando más llegadas al arco contrario pero sin concretar.

Los visitantes ampliaron el marcador al minuto 83 cuando Jairo Henríquez, asediado por la marca de dos jugadores cerca de la meta, cedió el balón a Mauricio Cerritos, que anotó para poner el 0-2 definitivo.

Tras este partido, los de San Martín se alistarán para viajar a San Salvador para el duelo de vuelta en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González.

- Alineaciones:

0. San Martín: Sébastien Raphose; Stephan Varsovie, Fabien Fonrose, Belony Dumas, Maximiliano Ezequiel Denis; Jordan Alexandre, David Chevalier (m.78, Killian Lebroussa), Mattéo Makhabe; Stanley Segarel, Clarence Loriot (m.78, Andre Richardson), Rahim Denis (m.71, Yannick Chevalier).

Entrenador: Jean-Claude Darcheville.

2. El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Julio Sibrian, Diego Flores, Jefferson Valladares; Mauricios Cerritos, Christian Martínez (m.56, José Portillo); Joshua Pérez (m.45; Rafael Tejada), Harold Osorio (m.70, Styven Vásquez), Jorge Mendéz (m.45; Jairo Henríquez); Brayan Gil (m 85; Amando Moreno).

PUBLICIDAD

Entrenador: Hernán Darío Gómez.

Árbitra: la mexicana Katia García. Amonestó a Mattéo Makhabe al minuto 20 y a Christian Martínez al minuto 23. Expulsó a Makhabe al minuto 47.

Goles: 0-1, minuto 34: Brayan Gil. 0-2, minuto 83: Mauricios Cerritos.

Estadio: NBG Technical Center, en San Cristóbal y Nieves. EFE