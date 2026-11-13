Viernes, 13 de noviembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

VENEZUELA DIÁLOGO

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Caracas - Arranca la cuarta ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición, la primera que se celebra tras el retorno al país de la líder opositora María Corina Machado, quien no obstante no participa en las negociaciones.

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PERÚ PAPA

Chiclayo - El papa León XIV oficia la primera de las multitudinarias misas de su visita a oficial a Perú tras llegar a Chiclayo, la diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano.

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- El papa León XIV se reencuentra con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y se reúne con la comunidad universitaria de Chiclayo (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CHINA

Nueva York - La renuncia del CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha abierto una crisis de liderazgo en el gigante de los chips de inteligencia artificial, que ha nombrado de forma interina a su directora financiera, Colette Kress, mientras busca relevo permanente y trata de limitar el impacto reputacional y bursátil del escándalo que precipitó la salida de su cofundador.

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ESPAÑA ELECCIONES

Madrid .- Comienza en España la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con dos semanas por delante plagadas de actos públicos, mítines y cada vez más entrevistas a los candidatos en todo tipo de formatos audiovisuales, sin perder de vista las encuestas de intención de voto.

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UE CUMBRE

Dublín - Reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 países de la Unión Europea para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la competitividad europea, así como sus implicaciones para la sociedad, la seguridad y la confianza, además de para buscar una posición común sobre una eventual paz en Ucrania.

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ADEMÁS

MÉXICO APEC | Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca retomar el protagonismo del país en la escena global con su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, en China, en su primer viaje al gigante asiático y donde prevé reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. (Texto) (Foto)

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COP31 CLIMA | Antalya (Turquía) - La financiación de la lucha contra el cambio climático y el papel del comercio en la transición energética centran este viernes la COP31 de Antalya, con los países en desarrollo reclamando recursos más accesibles para reducir emisiones y afrontar los desastres sin endeudarse más. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LÍBANO REFUGIADOS | Beirut - Desde la caída de Bachar al Asad hace algo menos de dos años, el número de refugiados sirios en el Líbano se ha reducido a casi la mitad con el retorno de más de 700.000 de ellos, aunque muchos aún permanecen en un país que se enfrenta paralelamente a su propia crisis de desplazados, explica la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el Líbano, Karolina Lindholm Billing. (Texto) (Foto)

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NUESTROS TEMAS

HAITÍ CRISIS | Jimaní (República Dominicana) - Todos los días a las ocho de la mañana una gran puerta metálica se abre en Jimaní, uno de los pasos fronterizos de la República Dominicana con Haití, para que entren miles de haitianos que llegan a comprar en el mercado binacional, un bullicioso flujo comercial que se mantiene vivo a pesar de la crisis y la violencia en el país vecino. (Texto) (Foto) (Video)

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PAÍSES BAJOS MENORES | La Haya - Durante dos décadas, menores neerlandeses con problemas de conducta fueron enviados a una finca en España donde -según denuncian- sufrieron palizas, privación de alimentos y trabajos forzados en un centro financiado con fondos públicos, que operaba sin autorización española. Sus víctimas relatan a EFE las secuelas de una infancia marcada por el miedo. Por Imane Rachidi (Texto) (Foto) (Vídeo)

AUSTRALIA FLORES | Sídney (Australia) - Cada primavera, las jacarandas, árboles originarios de Latinoamérica, tiñen de morado las calles de Sídney y anuncian la llegada del verano austral, en un espectáculo que atrae a miles de turistas y cuyo arraigo en la ciudad se remonta a una iniciativa de un hospital materno que regalaba ejemplares a los nuevos padres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30h GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30h GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en septiembre.

13:30h GMT.- Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publica los datos del índice de precios al consumo (IPC) de octubre. (Texto)

15:30h GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV oficia ante cientos de miles de fieles la primera de las multitudinarias misas de su visita a oficial a Perú tras llegar a Chiclayo, su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Pampas de Pimentel (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

16:00h GMT.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROPUERTO.- El principal aeropuerto de Panamá, Tocumen, un centro de conexiones regional, presenta sus proyecciones en cuento a tráfico de personas, vuelos y carga para el año 2027. The Westing Panamá (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:45h GMT.- Washington - EEUU HONDURAS - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibe al presidente de Honduras, Nasry Asfura, en el Departamento de Estado. (Texto) (Foto) (Video)

17:00h GMT.- Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA DERECHOS HUMANOS.- Ciudad de Guatemala - Diversas organizaciones sociales de Guatemala exigen a las autoridades del país centroamericano el cumplimiento inmediato de los compromisos de la política pública de protección a defensores de derechos humanos, al cumplirse un año de su aprobación. (texto) (foto) (video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV se reencuentra con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo, su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Santuario de Nuestra Señora de la Paz (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:45h GMT.- Chiclayo.- PERÚ PAPA.- El papa León XIV visita la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y se reúne con la comunidad universitaria de Chiclayo, su querida diócesis en la que ejerció ocho años como obispo y que le llevó a adoptar la nacionalidad peruana antes de ser llamado por el papa Francisco al Vaticano. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:45h GMT.- Starship (Texas).- EEUU ESPACIO.- El Starship lanzará el Vuelo 15 de SpaceX desde su base de Starship en Texas, una misión decisiva hacia un sistema de lanzamiento completamente reutilizable (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU SALUD.- Expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) concluyen deliberaciones sobre si Estados Unidos conserva su estatus de eliminación del sarampión

Washington.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del capo 'El Mencho', recibe sentencia tras declararse culpable el pasado julio de conspiración para narcotráfico para el Cartel Milenio y el Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de dos décadas. Tribunal Federal del Distrito de Columbia

Ciudad de México - KAROL G - La cantante colombiana Karol G ofrece el primero de sus tres conciertos en Ciudad de México como parte de su gira "Viajando por el Mundo Tropitour". (Texto) (Foto)

Europa

07:10h GMT.- Vilna.- UE BCE.- La miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo Isabel Schnabel da el discurso principal y participa en un debate en la Conferencia Anual de Economía del Lietuvos bankas (banco central de Lituania).

07:45h GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los resultados definitivos de la inflación en octubre.

09:00h GMT.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo.

09:00h GMT.- Lisboa.- PORTUGAL ENERGÍA.- La energética portuguesa EDP organiza una visita para periodistas al parque híbrido de Pracana, su primer proyecto en el mundo que combina producción hidroeléctrica y solar terrestre, con motivo de su entrada en pleno funcionamiento.

10:00h GMT.- Bruselas.- UE COMERCIO.- Eurostat publica los datos del comercio internacional de bienes de la UE de septiembre.

10:00h GMT.- Bruselas.- UE PIB.- Eurostat publica la segunda estimación del PIB de la UE y la eurozona del tercer trimestre de 2026. (Texto)

10:20h GMT.- Berlín.- UE MERCOSUR.- La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag vota sobre la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

Dublín.- UE CUMBRE.- Reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Moscú.- RUSIA EAO.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en el foro internacional de paz y seguridad Sir Bani Yas.

Lisboa.- PORTUGAL VINOS.- El Palacio del Marqués de Pombal acoge hasta el 15 de noviembre Nobre Gosto 2026, el Salón de los Vinos Nobles de Portugal, organizado por la revista Grandes Escolhas, con participación de productores portugueses y especial atención a España y otros países productores de vinos nobles, de licor y dulces. (Portugal).

Antalya.- TURQUÍA COP31.- Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Texto)

Oriente Medio

18:00h GMT.- Dakar.- OLIMPISMO DAKAR 2026.- Ceremonia de clausura de los históricos IV Juegos de la Juventud de Dakar, el primer evento olímpico que celebrado en África. (Texto)

Beirut.- LÍBANO REFUGIADOS.- Desde la caída de Bachar al Asad hace algo menos de dos años, el número de refugiados sirios en el Líbano se ha reducido a casi la mitad con el retorno de más de 700.000 de ellos, aunque muchos aún permanecen en un país que se enfrenta paralelamente a su propia crisis de desplazados, explica la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en el Líbano, Karolina Lindholm Billing. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Acra.- UNIÓN AFRICANA FINANCIACIÓN.- El Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA) celebra una sesión extraordinaria dedicada a la financiación de la organización, un elemento central de un proceso de reforma institucional que busca fortalecer la independencia y las capacidades de la UA.

Asia

04:15h GMT.- Manila.- FILIPINAS BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llega a Manila para reunirse con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., y participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Pekín.- CHINA CUBA.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, finaliza su visita en China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Washington contra La Habana.

Sídney.- AUSTRALIA FLORES.- Cada primavera, las jacarandas, árboles originarios de Latinoamérica, tiñen de morado las calles de Sídney y anuncian la llegada del verano austral, en un espectáculo que atrae a miles de turistas y cuyo arraigo en la ciudad se remonta a una iniciativa de un hospital materno que regalaba ejemplares a los nuevos padres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA COREA DEL SUR.- El ministro surcoreano de Exteriores, Cho Hyun, realiza una visita oficial a China, durante la cual está previsto que mantenga una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, y trate con él las relaciones bilaterales y Corea del Norte, según Seúl. (Texto)

Tokio.- JAPÓN MÉXICO.- El secretario de Exteriores mexicano, Roberto Velasco, inicia una visita de tres días a Japón y se reunirá este viernes con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, para tratar cuestiones de inversión y ciencia, con el objetivo de estrechar el diálogo político entre ambos países. (Texto)Redacción EFE Internacional

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