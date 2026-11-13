Guatemala vive "momento irrepetible" con llegada de restos del Nobel Miguel Ángel Asturias

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Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Guatemala vivió este jueves un "momento irrepetible" de su historia con el retorno al país centroamericano de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias, ganador del premio Nobel de Literatura en 1967.

Así lo afirmó el ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, Luis Méndez Salinas, durante los actos conmemorativos por el regreso de Asturias a su tierra natal, tras estar enterrado durante 52 años en Francia desde su muerte en 1974.

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Las cenizas del escritor, alojadas en una urna verde en forma de grano de maíz, llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

El ministro aseguró que Guatemala recibe a Asturias "como un hijo" y valoró su repatriación no solo por el regreso a la nación centroamericana sino también a América.

"Este regreso tiene además el tamaño de un continente. (La escritora) Gabriela Mistral volvió a Chile y (el escritor) Gabriel García Márquez a Colombia", recordó Méndez Salinas. "Hoy, al volver a Guatemala, Asturias también vuelve a América, el continente que nombró y contó desde el maíz y el miedo", subrayó.

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La ceremonia para conmemorar el retorno de Asturias contó con la presencia del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y también del hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.

"Hablé 14 horas con mi padre en el avión", relató Asturias Amado durante su intervención en el acto tras acompañar a la urna en el viaje desde Europa a Guatemala.

"Hace dos años le comunicamos al pueblo de Guatemala la decisión familiar de que los restos de Miguel Ángel Asturias llegarían a descansar a su patria", recalcó.

En opinión de Asturias Amado, el retorno de su padre a su tierra natal es "buscando la unidad de los cuatro pueblos de Guatemala", en referencia a las comunidades que componen su territorio (pueblo maya, xinka, garífuna y ladino).

Autor de obras insignes como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), que abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas, las actividades para honrar la memoria del único Nobel de Literatura centroamericano comenzarán el viernes, con un recorrido hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en Ciudad de Guatemala, donde se instalará una capilla ardiente.

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El sábado, los restos del autor serán parte de una ceremonia espiritual en el parque arqueológico Kaminal Juyú, previo a un homenaje abierto al público en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Arévalo de León, que junto a la familia de Asturias, promovieron el regreso del escritor a su país natal.

La serie de homenajes concluirán el domingo con la inhumación de las cenizas en un monumento erigido en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, sede del teatro más grande del país, ubicado a pocos kilómetros del centro capitalino, y que pondrán fin a un prolongado exilio.

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Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- Los restos del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974) llegaron este jueves a Guatemala, más de medio siglo después de su muerte en España y su posterior traslado a París, dando inicio a cuatro días de actos honoríficos antes de su inhumación final.

Las cenizas del escritor llegaron al aeropuerto internacional La Aurora a media tarde en un vuelo procedente de Francia, tras una espera de 52 años en el cementerio parisino de Père Lachaise, y serán trasladadas esta misma noche a la embajada de la nación europea.

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"Hoy Guatemala recibe con orgullo a uno de sus hijos más ilustres, que llevó el nombre de nuestro país a lo más alto de las letras universales. ¡Bienvenido a casa, Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura!", escribió en X el presidente del país, Bernardo Arévalo de León, acompañando un video con la llegada de las cenizas a manos del hijo del escritor, Miguel Ángel Asturias Amado.

Autor de obras insignes como 'El señor Presidente' (1946) y 'Hombres de maíz' (1949), que abordaron con maestría la denuncia del autoritarismo y el rescate de las raíces ancestrales mayas, las actividades para honrar la memoria del único Nobel de Literatura centroamericano comenzarán el viernes, con un recorrido hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en Ciudad de Guatemala, donde se instalará una capilla ardiente.

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El sábado, los restos del autor serán parte de una ceremonia espiritual en el parque arqueológico Kaminal Juyú, previo a un homenaje abierto al público en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno que preside Arévalo de León, que junto a la familia de Asturias, promovieron el regreso del escritor a su país natal.

Una serie de homenajes que concluirán el domingo con la inhumación de las cenizas en un monumento erigido en el centro cultural Miguel Ángel Asturias, sede del teatro más grande del país, ubicado a pocos kilómetros del centro capitalino, y que pondrán fin a un prolongado exilio.

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Asturias sufrió la pérdida de la ciudadanía tras el golpe de Estado de 1954 encabezado por Carlos Castillo Armas (1954-1957), lo que le obligó a vivir exiliado durante 12 años hasta la restitución de su nacionalidad en 1966. También debido a los regímenes autoritarios en España y Guatemala en el momento de su muerte, la familia decidió trasladar sus restos a Francia, donde había sido embajador.

"Repatriarlo es, en el fondo, el fin de su exilio, un acto simbólico que debe recordarnos que ningún guatemalteco debería ser forzado a dejar su patria por pensar distinto o por buscar un mejor futuro", recordó a EFE Raúl Figueroa Sarti, director y cofundador de la editorial F&G Editores, sello independiente que ha publicado 14 títulos de Asturias.

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Frente a su posicionamiento político, en el autor destaca su fuerte vínculo con la cosmovisión maya k'iche', insumo clave para su producción, que surgió en Asturias de niño cuando debido a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), la familia se vio obligada a trasladarse a las Verapaces, un territorio rural situado a unos 200 kilómetros al norte de la capital, donde el futuro escritor entró en contacto con las comunidades indígenas.

Esta visión lo situaría en un lugar predilecto de lo que luego se llamó realismo mágico, una corriente literaria en la que se entremezcla lo extraordinario con la vida cotidiana y que tanto caracterizó a los autores del boom latinoamericano.

Asturias ganó en 1967 el Premio Nobel de Literatura, el primero de Guatemala hasta la obtención en 1992 del Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum.

Ciudad de Guatemala, 12 nov (EFE).- La obra del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias (1899-1974) está marcada por la denuncia social y el mito enraizado en la cosmología de los pueblos originarios de Guatemala, país al que llegan este jueves sus restos tras ser repatriados desde Francia.

"Entre los indios existe una creencia en el Gran Lengua. El Gran Lengua es el vocero de la tribu. Y en cierto modo eso es lo que yo he sido: el vocero de mi tribu", se definió Asturias ante el crítico chileno-argentino Luis Harss, según el libro de este último 'Los nuestros' (1966), recopilación de entrevistas a escritores que marcó el canon del boom latinoamericano.

Asturias, que falleció en Madrid en 1974 y fue sepultado en el cementerio de Père Lachaise en París, recibió en 1967 el Nobel de Literatura, convirtiéndose en el segundo latinoamericano en lograrlo tras la chilena Gabriela Mistral, en 1945.

Estas son las principales obras de un autor que no se dejó amedrentar por el autoritarismo, pese a que tuvo que exiliarse y le fue arrebata la ciudadanía guatemalteca durante más de una década:

'El señor Presidente', inspirada en la figura del guatemalteco Manuel Estrada Cabrera, que gobernó de forma autoritaria y represora entre 1898 y 1920, marcando la juventud de Asturias, es uno de los máximos exponentes de la llamada 'novela del dictador' que proliferó en el siglo XX en América Latina.

"Todo lo que hay en 'El señor Presidente', especialmente el miedo, es producto del ambiente en el que crecí", explicó el autor al poeta español Luis López, que recopiló las charlas en el libro 'Conversaciones con Miguel Ángel Asturias', de 1974, y que comparó la dictadura con "un veneno, el veneno de una inmensa araña".

Asturias aborda la concepción maya del maíz como elemento sagrado a través de personajes e historias arraigadas en el mundo rural guatemalteco, enfocándose en el despojo de los territorios indígenas y su resistencia cultural.

En 'Hombres de maíz' -considerada por algunos críticos como su gran obra- el mito se funde con la experiencia cotidiana y la memoria colectiva de los protagonistas.

En 'Mulata de tal' reina la ambición en un universo dominado por lo demoníaco: un hombre entrega a su esposa al diablo Tazol a cambio de riquezas. La novela entrelaza la mitología maya k'iche' con la tradición cristiana en un relato de vivencias fantásticas y personajes grotescos.

"En 'Hombres de maíz', como en 'Mulata de tal', he tratado de encerrarme en lo puramente indoamericano, en lo indígena y en lo americano, (...) buscando dentro de la hermosa lengua española aquello que expresa mejor el sentir y el pensar de las gentes de mi raza", explicó el "mestizo" Asturias a Luis López.

Esta novela marca el inicio de la célebre 'trilogía bananera' de Asturias.

"Es una gran denuncia de la explotación que realizó en Guatemala la compañía bananera" estadounidense United Fruit Company (UFCO), recuerda a EFE el editor Raúl Figueroa Sarti, cuyo sello, F&G Editores, ha publicado 14 títulos del catálogo del autor.

Mediante sus páginas, el galardonado visibiliza la explotación agrícola, la subordinación del poder político local y el dominio económico extranjero en el país centroamericano. Completan la saga 'El Papa verde' (1954) y 'Los ojos de los enterrados' (1960).