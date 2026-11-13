PSOE y Frente Amplio prometen más inversión en el tren, frente a PP y Vox que piden una auditoría de la red

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El PSOE y Frente Amplio han prometido más inversión en los trenes para recuperar la confianza en el sistema ferroviario tras las tragedias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) frente a PP y Vox, que han criticado la gestión de las infraestructuras del Gobierno y han pedido una auditoría completa del estado de la red.

Son las principales posiciones en materia de infraestructuras que han dejado este viernes en un debate económico a cuatro en 'La Sexta' el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo (PSOE); el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy (Frente Amplio); el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; y el portavoz económico de Vox, José María Figaredo.

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El primero en intervenir ha sido Carlos Cuerpo, quien ha comenzado dejando un recuerdo a las víctimas de Adamuz y Urda y ha aprovechado para anunciar una comisión técnica que cree un 'libro blanco' de recomendaciones para el sistema ferroviario, como germen para intentar alcanzar un Pacto de Estado por las infraestructuras.

En su intervención, Cuerpo, que ha asumido la cartera de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ha dicho que la principal tarea que tiene por delante en este ámbito es "recobrar la confianza" en los trenes, que admite que se ha quebrado tras los dos graves accidentes que han dejado más de un centenar de fallecidos.

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Así, se ha comprometido a ejecutar todas las actuaciones necesarias para que episodios similares no vuelvan a pasar y reforzar todo lo necesario la seguridad del tren, atendiendo a las indicaciones de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y especialmente de los maquinistas.

BUSTINDUY PIDE MÁS DINERO PARA EL CERCANÍAS

Por su parte, Bustinduy también ha pedido su intervención con un recuerdo a las víctimas y también ha hecho énfasis en la necesidad de invertir en el sistema ferroviario para recobrar la confianza en el sistema.

Eso sí, ha planteado que los 13.000 millones de euros que, según sus cálculos, se van a destinar a las ampliaciones aeroportuarias, se destinen, además de a mantenimiento, al tren de Cercanías. También ha criticado el impacto que ha tenido en la red la liberalización de la alta velocidad.

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"No puede ser que con los recursos públicos de todos, esas infraestructuras se pongan a disposición de empresas extranjeras que lo que vienen es hacer negocio con ellas. El ferrocarril tiene que ser un servicio público", ha remachado.

EL PP CRITICA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

En lo que respecta al PP, Juan Bravo ha centrado su intervención en critica la gestión del Gobierno en este ámbito. "La falta de gestión nos ha llevado a que el AVE, que era una referencia, una marca a España, se haya convertido en el miedo para el conjunto de los españoles", ha dicho.

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El dirigente 'popular' ha ligado esa mala gestión a la falta de Presupuestos Generales del Estado en toda legislatura, y ha recordado que el exministro Puente, cuando dimitió, dijo que la falta de cuentas públicas "le impidió invertir más".

También ha censurado que la Ley de Movilidad Sostenible, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en diciembre de 2025, ya recogía la obligación de realizar una auditoría del estado de las vías que, según ha dicho, todavía no se ha hecho.

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Por último, Bravo ha prometido una inversión de 300.000 millones de euros en quince años si el PP llega a gobernar. Cuerpo ha entrado a debatir este argumento, alegando que en gobiernos anteriores del PP lo primero que recortaron fueron las infraestructuras.

VOX: "LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO MATA"

Del lado de Vox, Figaredo ha sido el único que no ha comenzado con un recuerdo a las víctimas y ha comenzado su turno criticando la gestión del Gobierno, al tiempo que ha señalado que la inversión ha caído "significativamente" hasta niveles "peligrosos" y ha apostillado: "La corrupción de este Gobierno mata", en referencia al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

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A renglón seguido, ha reprochado a Cuerpo y Bustinduy que tras los accidentes de Adamuz y Urda decidieron "no hacer nada". Al ser preguntado sobre las medidas que Vox plantea una auditoría e implantar si llega a gobernar, Figaredo se ha comprometido a invertir "lo que haga falta" sin detallar cifras.