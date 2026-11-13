Tana Rivera, más seria que nunca tras las palabras de Roca Rey asegurando que son "buenos amigos" tras su ruptura

13/11/2026 Tana Rivera. Un mes después de su inesperada ruptura, qué sucedió entre Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey para que pusiesen fin a su noviazgo después de seis meses en los que parecían la viva imagen de la felicidad sigue siendo uno de los temas más comentados en la crónica social. Y más después de que Tomás Páramo, uno de los mejores amigos de la pareja, dejase de seguir en redes sociales a la nieta de la duquesa de Alba coincidiendo con su viaje a Perú y México con Victoria Federica y María García de Jaime para arropar al torero en el arranque de su temporada por América, que ha desatado los rumores acerca de un posible acercamiento entre el peruano y la hija de la infanta Elena ahora que vuelve a estar soltero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Un mes después de su inesperada ruptura, qué sucedió entre Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey para que pusiesen fin a su noviazgo después de seis meses en los que parecían la viva imagen de la felicidad sigue siendo uno de los temas más comentados en la crónica social. Y más después de que Tomás Páramo, uno de los mejores amigos de la pareja, dejase de seguir en redes sociales a la nieta de la duquesa de Alba coincidiendo con su viaje a Perú y México con Victoria Federica y María García de Jaime para arropar al torero en el arranque de su temporada por América, que ha desatado los rumores acerca de un posible acercamiento entre el peruano y la hija de la infanta Elena ahora que vuelve a estar soltero.

A su regreso a España hace unos días Roca Rey rompía su silencio y, además de aclarar que la sobrina del Rey Felipe VI es "como una hermana" para él, revelaba que a pesar de su ruptura sigue queriendo mucho a Tana y siguen siendo "muy buenos amigos".

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También Francisco Rivera ha tomado la palabra para pedir a la prensa que respete a su hija y la deje un poquito tranquila, revelando que "no ha pasado nada terrible ni horrible" entre ella y el peruano. "La gente joven rompen todos los días. La han intentado y no ha podido ser. No pasa nada" ha expresado rotundo.

Mientras la nieta de la duquesa de Alba ha optado por el silencio sepulcral y, en su nueva aparición ante las cámaras intentando retomar la normalidad tras su ruptura, se ha dejado ver más seria, mostrándose de lo más pensativa y cabizbaja al escuchar que Roca Rey ha confesado que la sigue queriendo mucho y que siguen siendo buenos amigos aunque su relación no haya funcionado.

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