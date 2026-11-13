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Pedro Sánchez felicita a Rosalía por "hacer historia" en los Latin Grammy: "Eres un orgullo"

12/08/2026 Sabemos cuánto cuesta el accesorio inesperado que Rosalía ha recuperado y que amenaza con volver a ponerse de moda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MANUEL PINILLA CRUCES / EUROPA PRESS
12/08/2026 Sabemos cuánto cuesta el accesorio inesperado que Rosalía ha recuperado y que amenaza con volver a ponerse de moda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MANUEL PINILLA CRUCES / EUROPA PRESS
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a la cantante Rosalía por "hacer historia" en los Latin Grammy tras se galardonada en seis categorías.

"Eres un orgullo para nuestro país y para la música en español", ha escrito Sánchez en su perfil de la red social X en el que le anima a seguir "haciendo crecer las fronteras del arte". "Te acompañamos", ha concluído el jefe del Ejecutivo.

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La cantante ha sido galardonada con seis Latin Grammy, entre ellos el Grammy a la mejor canción por 'La Perla' y al mejor álbum por 'LUX'. A estos se suman los reconocimientos en otras cuatro categorías: la de mejor canción pop ('La perla'), mejor álbum alternativo ('LUX') y mejor video musical de formato corto ('Sauvignon Blanc'), además de recibir otro galardón a la ingeniería de su disco.

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