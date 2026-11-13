¿Qué falló en la caída de Microsoft?: las claves de 24 horas de trabajos de recuperación

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Nueva York, 13 nov (EFE).- Unas 24 horas después de su caída global, Microsoft sigue trabajando para recuperar la totalidad de sus servicios y acabar con las complicaciones para el acceso al correo electrónico Outlook y a otras herramientas utilizadas por empresas y organismos públicos, como Teams.

"Estamos observando una recuperación generalizada y una estabilidad en todos nuestros servicios", aseguró Microsoft en su último mensaje en X.

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La compañía, considerada la mayor empresa de software del mundo, fue detallando a través de redes sociales los avances que conseguían para devolver el servicio a sus clientes.

La plataforma Microsoft 365 aúna herramientas de trabajo como las aplicaciones Word, de texto; Excel, de hojas de cálculo; PowerPoint, de presentaciones de diapositivas; y Outlook, su correo electrónico. También incluye herramientas de almacenamiento en OneDrive y Teams, su plataforma de comunicación y colaboración en la nube.

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El jueves, en torno a las 12:30 hora de Nueva York (17:30 GMT), usuarios de Microsoft en todo el mundo comenzaron a experimentar fallos en el funcionamiento de las plataformas.

Poco después, la compañía reconoció, en un mensaje en X, problemas para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendieron a otros servicios de Microsoft 365.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en todo el mundo, registró un pico de reclamaciones antes de las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot.

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Según explicó Microsoft, se trató de "un problema técnico que no está relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes".

Antes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa".

La compañía explicó que el incidente se debió a un problema surgido en una actualización previa de la capacidad de su red que "salió a la luz tras un cambio reciente en la red".

"Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", aseguró.

Las ampliaciones de la capacidad de una red buscan que pueda transportar más datos y soportar más tráfico simultáneamente.

Pueden ser añadir conexiones o sustituir equipos por otros de mayor capacidad. Sin embargo, la compañía no ha detallado qué modificaciones realizó ni cómo desencadenaron la interrupción.

Sí ha avanzado que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez concluida su revisión.

Microsoft reconoció que la demanda era muy elevada y apuntó que optó por ir solucionando la incidencia de forma gradual y comprobando la estabilidad en cada etapa.

"Aunque esto ha llevado más tiempo, ha contribuido a garantizar un restablecimiento estable", defendió la compañía.

La compañía no publica una cifra total de sus usuarios, ni de los afectados por la caída.

A finales del 2025, Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago, entre ellas licencias empresariales y educativas. Por separado, la compañía se acercó a los 95 millones de suscriptores de planes individuales.

Estas cantidades corresponden a categorías distintas y no equivalen al número de afectados.

Aunque no existe un balance confirmado de cuántas empresas se han visto afectadas por la caída, la base de datos comercial Landbase sitúa en varios millones el número de empresas que utilizan Microsoft 365 en todo el mundo.

Nueva York, 13 nov (EFECOM).- La caída global de los servicios de Microsoft de las últimas 24 horas, atribuida por la tecnológica a un fallo interno de red, expone el creciente riesgo de los fallos en cascada que provoca la integración masiva de herramientas digitales, según explicó a EFE este viernes Raveesh Mayya, académico de la Universidad de Nueva York (NYU).

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La interrupción, que comenzó a medio día del jueves y se prolongó más de 20 horas hasta empezar a estabilizarse este viernes, afectó a millones de usuarios de Microsoft 365 (que incluye plataformas como el correo Outlook, la plataforma Teams y el asistente Copilot) e impactó en hospitales, tribunales, aerolíneas y agencias gubernamentales en todo el mundo.

En un comunicado publicado en la red social X, Microsoft aclaró que el incidente se debió a un problema surgido durante una actualización previa de capacidad de su red y descartó cualquier vínculo con actividades maliciosas o fallos de inteligencia artificial.

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Para Mayya, este tipo de apagones serán cada vez más frecuentes a medida que las grandes tecnológicas agrupan sus productos para ganar eficiencia.

"Hace 25 años, Outlook, Word o los chats eran productos independientes. Hoy las empresas los empaquetan juntos por eficiencia y conveniencia, lo que significa que si ocurre un fallo en un punto, todos caen a la vez", señala el profesor de Tecnología, Operaciones y Estadística de la Escuela de Negocios Stern de la NYU.

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El experto explicó que el prolongado tiempo de recuperación suele responder al choque de políticas internas automatizadas dentro de infraestructuras gigantescas.

Según detalló, cuando los servidores detectan una sobrecarga o anomalía, están programados para desconectarse automáticamente de la red, mientras los sistemas de los usuarios intentan reconectarse sin cesar, lo que genera un efecto dominó que impide reiniciar el sistema de golpe.

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"En escenarios tan complejos y a esta escala, hay casos límite que las empresas simplemente no pueden anticipar antes de que ocurran", añadió Mayya, quien comparó el incidente con fallos previos sufridos por otros gigantes tecnológicos como Amazon Web Services.

Ante la vulnerabilidad que supone depender de un único proveedor para las operaciones diarias, el investigador subrayó la urgencia de que las organizaciones -desde hospitales hasta empresas privadas- cuenten con canales alternativos de comunicación.

"Las instituciones deben asegurarse de no poner todos los huevos en la misma cesta y contar con un 'plan B', como herramientas de mensajería alternativas", afirmó.

Sin embargo, reconoció que muchas compañías no abandonarán Microsoft tras este episodio debido a que sus contratos son anuales y a que ninguna plataforma está exenta de sufrir errores técnicos.

Asimismo, el experto advirtió que, aunque el origen del fallo no fue un ataque informático, los ciberdelincuentes suelen aprovechar la confusión de estas crisis para lanzar estafas dirigidas a usuarios que buscan soluciones rápidas o migran de forma improvisada a otras plataformas.

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Microsoft pidió disculpas este viernes por la interrupción, aseguró que la recuperación progresaba en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico y avanzó que publicará un informe con los detalles del incidente una vez resuelto.

Sarah Yáñez-Richards