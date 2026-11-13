Portugal es el país más seguro de Iberoamérica y Venezuela el más inseguro, según el Mapa de Riesgos Globales

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El Mapa de Riesgos Globales 2027 ha distinguido a Portugal como el país más seguro de Iberoamérica y a Venezuela como la nación de mayor riesgo, mientras que ha apuntado Culiacán (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Guayaquil (Ecuador) entre las ciudades más peligrosas.

El informe de la estadounidense 'Global Guardian', recogido por 'Economía XXI' y Europa Press, ha clasificado los territorios mediante una escala de cinco niveles que viaja desde el nivel bajo al nivel extremo, teniendo en cuenta factores de violencia, ubicación remota o las dificultades para acceder a servicios médicos.

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En este sentido, el 'Global Risk Map 2027' ha cruzado los datos de amenazas que configuran el panorama de la seguridad mundial, incluyendo la delincuencia, los conflictos, la salud, los desastres naturales, el transporte y la infraestructura, la estabilidad política, los disturbios civiles y el terrorismo.

Así, entre los lugares de Iberoamérica que se ubican en la categoría de riesgo extremo, figuran el oeste de México, la capital de Guatemala, el centro oeste de Ecuador y ciertas zonas de Venezuela. Mientras tanto, únicamente Portugal se encuentra en la zona 'baja' del informe de seguridad.

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En el segundo escalón de menor riesgos están Argentina, Uruguay, Chile, España, Costa Rica o República Dominicana. "Las regiones de riesgo moderado son resilientes y pueden gestionar la mayoría de las crisis y amenazas a las seguridad personal de forma rápida y eficaz", ha abundado el documento.

La categoría 'media' acoge a Brasil, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Puerto Rico, Bolivia, Perú o Paraguay. Las regiones de riesgo medio no serían completamente seguras debido a la inestabilidad política y la deficiente aplicación de la ley, lo que incentiva la delincuencia y "disturbios esporádicos".

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Por ello, las ciudades con mayor riesgo de seguridad serían Culiacán, Ciudad de Guatemala y Guayaquil. A la misma vez, en Colombia y México hay urbes con un mayor riesgo medioambiental.

PRINCIPALES RIESGOS EN ESPAÑA

La calificación de España obedece al problema de seguridad provocado por la inestabilidad política y la polarización social, al que se le ha unido un factor ferroviario que, en la última semana, ha acrecentado la preocupación de algunos sectores.

El comisario de Transporte y Turismo de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, admitió tras el desastre de Urda (Toledo) que ve "muy preocupante" que se hayan producido dos accidentes graves en la alta velocidad española en apenas nueve meses. Los medios internacionales también se hicieron eco de la repercusión de la tragedia.

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EL CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO EN CENTROAMÉRICA

Respecto a la edición de 2026, 'Global Guardian' ha destacado en 'Bloomberg' el cambio significativo de Cuba, que ha pasado de riesgo 'moderado' a riesgo 'medio' debido al deterioro de las condiciones económicas y de los servicios esenciales.

"El entorno de seguridad no ha cambiado, aunque los intermitentes en todo el país, la grave escasez de combustible y las nuevas sensaciones contra el mayor conglomerado estatal han llevado al borde del colapso tanto a la red eléctrica como al sistema de salud", ha reseñado 'Global Guardian'.

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