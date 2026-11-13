PDVSA y Shell firman cinco acuerdos operativos para consolidar desarrollo e inversiones

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Caracas, 12 nov (EFE).- La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la empresa británica de hidrocarburos Shell firmaron cinco acuerdos para consolidar el desarrollo y las inversiones en materia energética, según información oficial publicada este jueves.

En redes sociales, PDVSA indicó que estos acuerdos afianzan la "alianza técnica" con Shell, aunque no dio más detalles al respecto, y fueron suscritos por el director ejecutivo de Producción Oriente de PDVSA, Hervis Márquez, y el vicepresidente comercial en Venezuela de Shell, Elías Nucette.

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Además, informó que ejecutivos de la estatal venezolana y Shell evaluaron avances de su alianza durante una visita en el Centro Operativo Amana, dedicado a la producción y procesamiento de crudo y gas en el estado Monagas (este).

La visita estuvo encabezada por el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez, mientras que por Shell asistieron su vicepresidente ejecutivo, Adam Lowmass, y Nucette.

En junio pasado, Venezuela otorgó a Shell una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, que cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con Trinidad y Tobago.

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En un acto en Caracas encabezado por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, también se suscribieron varios acuerdos para el "desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Pirital de la división Punta de Mata", en el estado de Monagas.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez explicó entonces que la licencia permitirá un "aprovechamiento adecuado del gas para la exportación" de este recurso.

Asimismo, la mandataria calificó el otorgamiento de la licencia como un "paso histórico" debido a que el campo transfronterizo "estuvo sin desarrollo" durante 23 años, por lo que celebró la alianza con "una de las empresas más importantes en el mundo", en referencia a Shell. EFE

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