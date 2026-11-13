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Pantallas, celulares y tecnología, entre las compras que los socios preparan rumbo a El Buen Fin

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2026

Las categorías de mayor valor adquieren relevancia hacia el cierre de año. Comparar productos, evaluar alternativas digitales y anticipar compras forman parte de la preparación de los socios de Sam's Club.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Renovar una pantalla, adquirir un celular o cambiar un electrodoméstico es una decisión que los consumidores meditan con anticipación. De cara a El Buen Fin, los socios de Sam's Club llegan a la temporada analizando sus necesidades y buscando la mejor oportunidad para realizar sus compras de mayor valor.

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Los antecedentes destacan la relevancia de estas categorías: durante El Buen Fin 2024, pantallas, tecnología, celulares y línea blanca lideraron las preferencias. Asimismo, 9 de cada 10 socios enterados del evento realizaron alguna adquisición, lo que demuestra la alta participación de la membresía.

La planeación previa también es fundamental en el entorno digital. En la edición 2025, cerca del 70% de los socios utilizó la aplicación móvil de la cadena para consultar precios, explorar el catálogo y tomar decisiones informadas antes de concretar su compra.

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Compras que requieren mayor consideración

Durante El Buen Fin 2026, los socios buscan aprovechar precios especiales y promociones de pago en artículos postergados a lo largo del año. La búsqueda inicia antes del evento físico: desde el 3 de noviembre se habilitó una preventa en línea con ahorros de hasta 65%, llegando a los 177 clubes del país a partir del 5 de noviembre.

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Este interés ayuda a explicar por qué la búsqueda puede comenzar antes del arranque formal de la temporada. Desde el 3 de noviembre, los socios accedieron a una preventa en línea en la página de Sam's Club, con ahorros de hasta 65%. A partir de este 5 de noviembre llega a los 177 clubes de la República Mexicana.

Más allá de los descuentos, la propuesta digital incluye beneficios clave de conveniencia, como envíos sin costo en compras superiores a $999, un factor crucial al adquirir artículos de gran tamaño o de alto valor.

Del precio a la conveniencia

La decisión final abarca múltiples aspectos. Además del precio, los compradores priorizan la facilidad para elegir el canal de su preferencia, respaldados por herramientas omnipresentes como Scan & Go y Club Pickup para agilizar sus transacciones.

Así, el camino hacia El Buen Fin refleja una dinámica donde la información, la digitalización y la conveniencia convergen para ofrecer la mejor experiencia de compra.

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FUENTE Sam's Club