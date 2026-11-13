Niños y adolescentes combaten en la radio los bulos y mitos sobre el ébola en la RD Congo

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Nairobi, 13 nov (EFE).- Un grupo de 35 niños y adolescentes de entre 8 y 17 años ha comenzado a utilizar dos emisoras de radio del este de la República Democrática del Congo (RDC) para combatir la desinformación sobre el ébola en plena epidemia de la enfermedad, que ha causado más de 5.400 muertes desde el pasado mayo.

La iniciativa, apoyada por la ONG defensora de los derechos de la infancia Save the Children en la provincia oriental de Ituri (epicentro del brote), permite a los menores intervenir en directo dos veces por semana en Radio Mont Bleu y Radio Télé Salama, que cuentan con una audiencia conjunta de más de 845.000 personas.

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Las emisoras difunden, además, a diario grabaciones de sus intervenciones, en las que los jóvenes explican cómo se transmite el virus, cuáles son sus síntomas, qué medidas permiten reducir el riesgo de infección y dónde buscar ayuda médica.

El programa pretende combatir rumores y falsas creencias sobre una enfermedad que ha provocado miedo y desconfianza entre parte de la población, según explicó este viernes Save the Children en un comunicado.

"Antes, algunas personas creían que el ébola estaba relacionado con la brujería o que era completamente inventado", explicó Deborah (nombre ficticio para proteger la identidad), de 16 años, una de las participantes.

"Hoy mucha gente entiende que la enfermedad es real y que es esencial acudir inmediatamente a los centros sanitarios", añadió la adolescente, que forma parte del Comité Provincial de Niños de Ituri.

Deborah aseguró haber observado cambios concretos en su entorno, como un lavado de manos más frecuente, una mayor precaución al manipular los cuerpos de personas fallecidas y avisos más rápidos a los equipos sanitarios ante posibles síntomas.

Otra de las participantes, Sandrine (nombre ficticio), de 13 años, señaló que numerosos alumnos se acercan cada semana para decirle que la han escuchado por la radio y afirmó que las emisiones han permitido que "las voces de los niños sean escuchadas por muchas familias de Ituri".

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El gestor de programas en Radio Télé Salama, Alain Mukoko, destacó la "seguridad y convicción" con la que hablaron los menores ante el micrófono.

"Su entusiasmo, seriedad y compromiso demostraron que son plenamente capaces de transmitir mensajes que son importantes y útiles para la sociedad", subrayó Mukoko.

Save the Children considera que los menores pueden desempeñar un papel relevante frente a la desinformación porque conocen de primera mano las dudas, rumores y temores que circulan en escuelas y barrios.

"Los niños no sólo se ven afectados por los brotes, también pueden ser una parte poderosa de la respuesta", afirmó el director de Save the Children en la RDC, Greg Ramm.

La epidemia, declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, ha superado ya los 11.000 casos confirmados y los 5.400 muertos y se ha extendido a 68 zonas sanitarias de ocho provincias del país.

Según los últimos datos oficiales disponibles, recopilados hasta el 11 de noviembre, la RDC registraba 11.197 infecciones y 5.471 fallecimientos, con una tasa de letalidad del 48,9 %.

El brote se ha convertido en la segunda epidemia de ébola más mortífera registrada a nivel mundial, sólo por detrás de la que causó unos 11.000 muertos en África occidental entre 2014 y 2016.

Aparte de enfermar y morir por el virus, numerosos menores están quedando huérfanos, separados de sus familiares o perdiendo meses de educación por la epidemia, según Save The Children. EFE

(foto)