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Listado de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La española Rosalía conquistó con seis premios la 27º edición de los Latin Grammy, seguido del cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.   

Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios.

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'Lux (Complete Works)', de Rosalía

'Niño', de Milo J

'La Perla', de Rosalía

Aria Vega

'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz

'Tropicoqueta', de Karol G

'Shine', de Fito Paez

'Taracá', de Jorge Drexler

'LUX (Complete Works)', de Rosalía

'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto

'Relidad-Es', de Grupo Niche

'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee

'Ego', de The Warning

Edgar Barrera

Sara Schell

. EFE

(foto)(video)

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