Listado de ganadores de la 27º edición de los Latin Grammy

Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La española Rosalía conquistó con seis premios la 27º edición de los Latin Grammy, seguido del cantautor argentino Milo J con cuatro galardones.
Esta es la lista de ganadores de la 27ª edición de estos premios.
PUBLICIDAD
'Lux (Complete Works)', de Rosalía
'Niño', de Milo J
'La Perla', de Rosalía
Aria Vega
'¿Y Ahora Qué +?', de Alejandro Sanz
'Tropicoqueta', de Karol G
'Shine', de Fito Paez
'Taracá', de Jorge Drexler
'LUX (Complete Works)', de Rosalía
'Nombre y Apellido', de Luis Enrique y De La Ghetto
'Relidad-Es', de Grupo Niche
'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia
'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', de Bizarrap & Daddy Yankee
'Ego', de The Warning
Edgar Barrera
Sara Schell
. EFE
(foto)(video)