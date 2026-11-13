Macron llama a luchar "sin descanso" contra el terrorismo en undécimo aniversario del 13N

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París, 13 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, rindió homenaje este viernes a las víctimas de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, en el undécimo aniversario de los ataques, y llamó a mantener "sin descanso" la lucha contra quienes pretenden atacar a Francia.

"Era un viernes. Se convirtió en el 13 de noviembre", escribió Macron en la red social X, donde se dirigió a las familias y a los seres queridos de las víctimas para transmitirles "el fraterno pensamiento de la Nación".

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"Sin descanso, (debemos) luchar contra aquellos que quieren abatirnos. Jamás renunciar a lo que somos", concluyó el presidente francés.

Los atentados del 13 de noviembre de 2015 causaron 130 muertos y más de 400 heridos. De los fallecidos, 90 fallecieron en la sala de conciertos Bataclan de París, y el resto en bares y terrazas de la capital francesa.

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Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, recordó a Manuel Dias, considerado como el primer asesinado en aquella serie de atentados que varios comandos yihadistas iniciaron frente al Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París), y rindió homenaje a los heridos, los testigos y las familias de las víctimas.

"Once años después, recordamos a Manuel Dias, asesinado por la barbarie islamista delante del Estadio de Francia, en Saint-Denis, y rendimos homenaje a los heridos, a los testigos y a las familias", escribió Nuñez en la misma plataforma, tras asistir a la conmemoración celebrada este viernes en el lugar de ese atentado, y añadió que Francia no cederá ante el terrorismo.

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En una entrevista con la cadena LCI, Nuñez advirtió esta mañana de que la amenaza terrorista sigue siendo permanente y tiene múltiples orígenes. Señaló especialmente el riesgo que representa la ultraderecha radicalizada, que también puede cometer atentados terroristas, señaló.

"Hoy es un momento de memoria. Recordamos aquella terrible oleada de atentados. Pero lo que acaba de ocurrir en Trappes nos recuerda que el terrorismo es una amenaza permanente y que tiene muchos orígenes diferentes", explicó Nuñez en alusión al atentado terrorista de carácter racista perpetrado el pasado 23 de octubre en esa localidad de las afueras de París, y que causó un muerto y siete heridos.

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El terrorismo de ultraderecha, recalcó, también constituye "una preocupación extremadamente importante". EFE