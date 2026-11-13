Lluvias, olas y viento ponen en aviso a cuatro CCAA

Guardar

Las precipitaciones, el oleaje y las rachas de viento pondrán este viernes en aviso a cuatro comunidades autónomas (CCAA), según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los avisos por oleaje afectará a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Girona; y Valencia. Además, habrá avisos por viento en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; y por lluvia Zamora, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

PUBLICIDAD

AEMET ha explicado que el alejamiento de la borrasca Charles y el debilitamiento de la borrasca Bruna dejarán este viernes una jornada menos adversa que las de los días previos, aunque continuará el predominio de la inestabilidad. En este contexto, prevé cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en la mayor parte de la Península, salvo en el Mediterráneo y el interior nordeste, donde predominarán los cielos poco nubosos.

No obstante, serán probables los chubascos en el nordeste de Cataluña y los Pirineos. De acuerdo con el pronóstico, los mayores acumulados se darán en el cuadrante noroeste. Las precipitaciones podrán ser persistentes y fuertes en Galicia y, de forma local, en los litorales del Cantábrico, sin descartarlo en zonas del oeste de la cordillera Cantábrica.

PUBLICIDAD

El organismo estatal ha situado la cota de nieve entre los 2.000 y los 2.400 metros y ha previsto bancos de niebla en entornos de montaña. En lo que respecta a los archipiélagos, los cielos estarán poco nubosos o despejados en Baleares y habrá intervalos nubosos en Canarias, donde podrían registrarse precipitaciones ocasionales.

Las máximas descenderán este viernes en el área cantábrica, el valle del Ebro y el nordeste de Cataluña y se mantendrán con pocos cambios en el resto del territorio. A su vez, las mínimas bajarán en el tercio este peninsular, el Cantábrico oriental y Baleares, con pocos cambios en el resto. Asimismo, habrá heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

PUBLICIDAD

En cuanto al viento, soplará del oeste y suroeste, de flojo a moderado, en la Península. En Baleares habrá intervalos fuertes y rachas muy fuertes, que tenderán a amainar. También es posible que se produzca al principio algún intervalo fuerte en los litorales del este peninsular, así como alguna racha muy fuerte en montañas del tercio oriental y en el bajo Ebro.

En el Cantábrico, el viento será moderado de componente este, con posibles intervalos fuertes, y en Canarias soplará del norte, de flojo a moderado.