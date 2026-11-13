El Gobierno chileno acuerda con los camioneros rebajar el diésel y poner fin a la huelga por los combustibles

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El Gobierno de Chile y los principales gremios de transportistas de carga han alcanzado este jueves un acuerdo tras dos jornadas de negociaciones en el Palacio de La Moneda que contempla una rebaja de 142 pesos chilenos (0,13 euros) por litro de diésel y la congelación de los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027, poniendo así fin a las movilizaciones y bloqueos parciales de carreteras en el país.

El pacto ha sido anunciado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a los presidentes de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte, Cristian Sandoval, y de la Confederación de Camioneros Centro-Sur de Chile, Freddy Martínez.

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"Este es un logro de todos, no es un logro de un Gobierno ni de un grupo de dirigentes. Es un logro de todos los chilenos, desde Arica a Magallanes", ha destacado Alvarado, quien horas antes, en medio de las negociaciones, había defendido la voluntad de diálogo del Ejecutivo advirtiendo al mismo tiempo de que el derecho a manifestarse es legítimo "en la medida que no se interfiera ni se interrumpa el libre desplazamiento ni se afecten actividades económicas productivas", recordando que el Estado cuenta con herramientas para "aplicar la ley" ante eventuales bloqueos.

Por su parte, el titular de Hacienda ha cifrado el coste fiscal de la medida en torno a los 500 millones de dólares (unos 452 millones de euros) y ha enmarcado la intervención en la necesidad de afrontar "la crisis energética más grande de los últimos 50 años" sin comprometer la responsabilidad fiscal del país.

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Desde el sector movilizado, el dirigente de Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, ha reconocido que la negociación atravesó momentos críticos en los que estuvieron "a punto de irse con un rotundo no", agradeciendo finalmente los esfuerzos de Alvarado para destrabar el conflicto.

DETALLES DEL ACUERDO Y TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

El paquete de medidas, que se hará efectivo mediante un proyecto de ley ingresado en el Congreso, incluye una reversión del alza aplicada esta semana de 42 pesos (0,04 euros) por litro en el diésel y de 39 pesos (0,03 euros) en las gasolinas, a lo que se sumará una rebaja adicional de 100 pesos (0,09 euros) para el diésel, totalizando una caída de 142 pesos (0,13 euros).

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Asimismo, se fijará un techo máximo de precios hasta el 31 de marzo de 2027, permitiendo únicamente fluctuaciones a la baja si los mercados internacionales resultan favorables.

El entendimiento contempla además un incremento en los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel según tramos de facturación --alcanzando el 90% para los pequeños transportistas-- y un aumento del 35 al 70% en el reintegro de peajes para el transporte interurbano de pasajeros.

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