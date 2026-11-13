Las aerolíneas vuelven a prolongar las cancelaciones de vuelos a Riad y Dammam

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Las aerolíneas de diferentes países han vuelto a prolongar la cancelación de vuelos a las ciudades saudíes de Riad y Dammam tras un nuevo ataque de los rebeldes hutíes de Yemen en la capital durante el pasado domingo, 8 de noviembre.

En Europa, las compañías del Grupo Lufthansa han suprimido operaciones con origen y destino a ambas ciudades hasta el 7 de febrero de 2027. No obstante, está previsto que los vuelos de Eurowings en Yeda se reanuden el 17 de diciembre de este año.

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Mientras, Air France ha decidido cancelar aún más las conexiones en origen y destino Riad, hasta el 4 de enero de 2027. Por su parte, la firma neerlandesa KLM ha anunciado que no operará a Riad y Dammam hasta el 27 de diciembre, prolongando un mes más la anterior decisión.

Asimismo, la reanudación del vuelo Londres-Riad en British Airways se pospondrá hasta el 11 de enero de 2027. En el caso de Aegean Airlines, no volverá a volar a Riad hasta el próximo 16 de diciembre, aunque volverá a Yeda en pocos días, el 18 de noviembre.

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En cuanto a las compañías de los Emiratos Árabes Unidos, Emirates continuará ajustando su programación con Arabia Saudí, en tanto que Etihad Airways no volverá a volar a Riad y Dammam hasta el 19 de noviembre. Por el contrario, Qatar Airways ha reanudado desde este viernes los vuelos diarios a Riad y mañana regresará su operativa a la ciudad de Dammam.

Otras aerolíneas del continente asiático comenzarán operaciones de nuevo en Riad durante este mes de noviembre, como las indias IndiGo y Air India. Además, Singapore Airlines y Cathay Pacific no regresarán a la capital saudí hasta el próximo año.