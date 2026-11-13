Expresidente Santos llama a no "guardar silencio" ante la "normalización" de la guerra

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Santo Domingo, 12 nov (EFE).- El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos (2010-2018) llamó este jueves a "no guardar silencio en un mundo en el que la guerra vuelve a normalizarse como instrumento de la política de los estados" al recibir en Santo Domingo el Premio Internacional Justicia y Prensa, que otorga el Poder Judicial de República Dominicana.

Santos mostró preocupación por el “desconocimiento el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, e indicó que “instituciones como la Corte Penal Internacional son atacadas e intimidadas directamente”.

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“El orden internacional creado para limitar la agresión y proteger a los civiles está siendo erosionado, no solo por quienes violan sus principios, sino también por quienes se niegan a defenderlos, por quienes eligen guardar silencio”, expresó Santos, en el acto, en el que también estuvo presente la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y el presidente del jurado de este premio, Juan Luis Cebrián.

El expresidente colombiano criticó a “los líderes que se acostumbran a mirar hacia otro lado ante una injusticia tras otra van perdiendo el valor para actuar”.

Además, llamó a defender la justicia, el derecho internacional, la libertad de prensa y el respeto por los derechos humanos, que “también están bajo juego”.

Alertó de que “hay campañas muy bien financiadas en el mundo entero están queriendo socavar el concepto de los derechos humanos”.

Por otro lado, llamó contra la polarización, que es “producto” de una falta de moderación.

“Si se pierde la moderación se pierde la capacidad de hacer transacciones entre diferentes. Y si se pierde la capacidad de hacer transacciones entre diferentes, la democracia deja de funcionar”, expresó citando al presidente estadounidense George Washington.

“Eso es lo que en el mundo está sucediendo, estamos perdiendo la moderación”, indicó el expresidente de Colombia

Por su parte, el periodista español Cebrián expresó que “sin prensa libre, sin justicia independiente, no hay democracia”.

“Ambas cosas están en este momento amenazadas, no en países que se llamaban que tenían justicia, etcétera, en países democráticos y sólidos, prácticamente en toda Europa, en Estados Unidos y en otros países”, aseguró el miembro de la Real Academia Española (RAE) y primer director del diario español El País desde 1976 hasta 1988.

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En referencia a las víctimas del terrorismo en Colombia y España señaló que "uno de los sufrimientos mayores es la ignorancia respecto a los motivos, respecto a las circunstancias en las que sus familiares fueron asesinados fueron secuestrados".

Por eso, alabó que durante las conversaciones de paz de Santos, que culminaron con el acuerdo de paz con las FARC en 2016, el discurso era que "las víctimas tenían derecho a ser reparadas y que las víctimas tenían derecho a conocer la verdad".

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En la ceremonia fueron también premiados los mejores trabajos periodísticos correspondientes a la Tercera Edición del Concurso de Comunicación Judicial.

En la categoría de prensa escrita (impresa y digital) obtuvo el primer lugar la periodista Massiel de Jesús, del Periódico elDinero con su reportaje 'Del hospital a los tribunales: Las grietas del sistema sanitario ante la violencia de género en República Dominicana'.

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Además, esta periodista obtuvo el segundo lugar en la misma categoría con su trabajo 'Infancias rotas: República Dominicana registra en promedio 50 denuncias semanales de abuso sexual infantil'; el tercer lugar lo obtuvo Juan Carlos García, del medio Raíz Climática, con su trabajo: 'Sánchez Ramírez bajo la lupa: cuatro décadas de cambios ambientales, ¿dónde está la justicia?'.

En la categoría Prensa Audiovisual, el primer lugar lo obtuvo el reportaje 'Ricos de papel, pobres del tribunal: Empresas vinculadas al lavado que no tienen abogados', de la periodista Hogla Enecia Pérez, de la televisión dominicana Cadena de Noticias (CDN).

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El segundo lugar, también de CDN, recayó en la periodista Keren María Lucas, con su reportaje 'Adolescentes tras las rejas'; mientras que mereció el tercer lugar el trabajo 'La Batalla Legal contra el maltrato animal', del programa Toda la Verdad, trasmitido por VTV Televisión (canal 32), de los periodistas Juan Carlos Navarro y Odalis Castillo.

Los ganadores de los primeros lugares en ambas categorías recibieron 500.000 pesos (unos 8.000 dólares estadounidenses), los que quedaron en segundo lugar 300.000 (4.900 dólares) cada uno; y los del tercer lugar 100.000 pesos (1.648 dólares). Todos obtuvieron estatuillas. EFE

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