La Bolsa de Taiwán sube cerca del 3 % tras la dimisión de Jensen Huang como CEO de Nvidia

Guardar

Taipéi, 13 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taipéi, el Taiex, subía cerca del 3 % este viernes en los primeros compases de la sesión, en una jornada marcada por la dimisión en la víspera del cofundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, por el escándalo que le rodea.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 2,94 % a las 10:00 horas (02:00 GMT) con respecto al cierre del día anterior, hasta los 44.356,66 puntos.

PUBLICIDAD

Las firmas tecnológicas registraban ganancias generalizadas a esa hora, incluidas Foxconn (+0,21 %), TSMC (+1,92 %), Delta Electronics (+5,24 %), ASE Technology (+5,46 %) y MediaTek (+10 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA).

Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia, que nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial. EFE

PUBLICIDAD