Irak investiga el contrabando de grandes cantidades de su petróleo por milicias proiraníes

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Bagdad, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Irak envió este viernes fuerzas de seguridad y un comité de investigación a una región central del país para investigar el presunto contrabando y venta ilegal de grandes cantidades de crudo iraquí por milicias armadas iraquíes alineadas con Irán, que controlan esa zona desde hace más de una década, informaron fuentes oficiales.

El primer ministro iraquí y comandante general de las Fuerzas Armadas, Ali Al Zaidi, ordenó la formación de un comité integrado por altos responsables de los organismos de seguridad, el Ejército y el Ministerio de Petróleo "para investigar de forma exhaustiva sobre las operaciones de contrabando de petróleo desde Jurf al Sajar", zona del centro del Irak, informó la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

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El medio estatal no dio a conocer detalles sobre esas operaciones de contrabando y las cantidades o los grupos responsables, si bien medios independientes iraquíes y árabes afirman que se trata de "grandes cantidades con valor de miles de millones de dólares".

Esos medios, entre los que figuran Kurdistán 24 y la cadena Al Arabiya, que citan un informe de la Inteligencia iraquí, señalan como responsables del contrabando y venta ilegal de crudo a milicias proiraníes, en particular las Brigadas de Hizbulá, uno de los grupos que rechaza abiertamente la decisión de Bagdad para entreguen sus armas ligeras y pesadas.

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Los medios independientes indicaron que las milicias permitieron al comité de investigación entrar en la zona tras la mediación de altos responsables del llamado Movimiento de Mobilización Popular, una aglomeración de milicias, en su mayoría chiíes proiraníes, entre los que figuran las Kataib (Brigadas de) Hizbulá.

Esta milicia, que opera con un alto grado de autonomía política y militar, mantiene el área cerrada al acceso público y estatal desde 2014 para, según las fuentes, usarla como base logística y financiera.

Según el informe de Inteligencia iraquí, obtienen el crudo perforando directamente los oleoductos estatales subterráneos que cruzan Jurf al Sajar, y que unen los grandes yacimientos del sur de Irak con las refinerías del centro y norte.

Una parte del crudo extraído se carga en camiones cisternas que se intercalan en algún punto de las carreteras hacia Bagdad y otras ciudades dentro de los convoyes oficiales para cruzar los puntos de control, para ser vendido luego en el mercado negro para financiar las actividades de las milicias.

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Otra parte llega en camiones cisterna al territorio iraní (este) a través de los cruces fronterizos, donde refinerías locales dentro de Irán se encargan de refinar este petróleo o mezclarlo con derivados iraníes para falsificar su origen y eludir las sanciones, para luego reexportarlo y venderlo en mercados regionales, destacando Afganistán, según las mismas fuentes.

Un comité especial del Parlamento iraquí, encabezado por el presidente de la cámara, Hebat al Halbusi, debatió el jueves "el informe de inteligencia sobre el contrabando de petróleo en Jurf Al Sajar, y la ruta de contrabando desde los yacimientos de Kirkuk y el Kurdistán (norte) a través de Irán y su llegada a Afganistán", según fuentes oficiales.

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Irak, uno de los principales miembros de la Organización de Exportadores de Petróleo (OPEP), ha intensificado el uso de oleoductos para exportar su crudo en los últimos meses, dadas las restricciones en el estrecho de Ormuz por la guerra entre Estados Unidos e Irán y las sanciones económicas impuestas a su vecino del Este. EFE