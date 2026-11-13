Gobierno canario y Cabildo de Tenerife vuelven a exigir el traslado de la momia guanche y no descartan la vía judicial

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El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife han vuelto a exigir este viernes al Gobierno central el traslado a la isla de la momia guanche de Erques que permanece almacenada en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, y no descartan profundizar en la vía judicial si el Ejecutivo no atiende este reclamación.

Así lo han avanzado a los periodistas el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta tinerfeña, Rosa Dávila, que han participado estos días en el 'Simposio Internacional Diásporas Patrimoniales. Una mirada desde Canarias a la dispersión y restitución de los legados arqueológicos'.

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Este encuentro se va a cerrar con la llamada 'Declaración de Ternerife' que avala, desde el punto de vista técnico y científico, que la momia debe ser trasladada la isla para su conservación y exhibición en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA).

Clavijo ha admitido que la situación de la momia "preocupa mucho" a las administraciones canarias por eso llevan toda la legislatura "intentando entablar de manera leal e institucional" con la Administración General del Estado la posibilidad de los estos restos retornen a las islas "de donde nunca tuvieron que salir".

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Ha insistido en que por ahora han tratado de "convencer" con argumentos técnicos dado que la momia "no está en exposición" sino en un almacén y los restos de los antepasados "no son objetos, requieren una dignidad y una sensibilidad superior a la de cualquier otro objeto".

Así, ha comentado que el debate técnico "va a quedar zanjado" en este simposio en el que participan "eminencias mundiales" y se deja claro "no hay ningún tipo de dificultad técnica, académica o patrimonial para que esa momia retorne a la isla de Tenerife".

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Clavijo ha apuntado que se trata ahora "de un tema administrativo" y de "voluntad política" y en su Gobierno están "absolutamente convencidos" de que les asiste la razón.

No en vano, ya han hecho un requerimiento como paso previo a tener que acudir a la justicia, pero no descartan intensificar esta vía, como ya ha ocurrido en varias ocasiones contra el Gobierno central en esta legislatura, especialmente en clave migratoria.

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El presidente no entiende "qué interés puede haber en que unos restos tan importantes para la historia del pueblo canario" no puedan volver a la isla por lo que ha vuelto a apelar a la "voluntad institucional".

"No estamos pidiendo que se retorne algo que está en exposición en este momento, está en unos almacenes y creemos que el pueblo canario, pero todo aquel que se interese por nuestros antepasados y por la historia de Canarias, tiene derecho a poder tener la posibilidad de investigar y de dar a conocer lo que eran nuestros pueblos, nuestros orígenes guanches", ha indicado.

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El presidente confía en que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre "tenga esa sensibilidad" ya que todos los especialistas en patrimonio son "conscientes" de que la momia tenía que retornar desde hace muchos años y el simposio ahora marca un "punto de inflexión a nivel internacional".

"No hay debate porque entre estar en un almacén y estar aquí, como comprenderán, no hay color, lo otro es voluntad política y yo espero que el Gobierno que salga de las urnas tenga esa sensibilidad", ha explicado.

DÁVILA: LA CULTURA ABORIGEN "HA SIDO EXPOLIADA"

Dávila ha afirmado que la cultura aborigen canaria "ha sido expoliada" y buena parte del patrimonio y restos humanos "se encuentra disperso por todo el mundo", especialmente la momia de Erques, a quien se "echa en falta" en los fondos del MUNA.

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La presidenta ha dicho que se trata de una las piezas "más importantes y representativas" que se reclama desde hace más de 50 años porque es una de las "mejor conservadas" y se encuentra en este momento en un "almacén" en el Museo Arqueológico Nacional.

"Llevamos muchos años reivindicando, y no solamente haciéndolo de viva voz, sino también a través de numerosas cartas que tanto el Cabildo de Tenerife como el Gobierno de Canarias y varias reuniones que se han celebrado a lo largo de los años", ha señalado.

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En esa línea ha comentado que en esta legislatura se ha hecho una "auténtica ofensiva" y confía en que la 'Declaración de Tenerife' "sea un antes y un después" a la hora de la reivindicar la vuelta de la momia a la isla.

A su juicio, se trata de "vuelva a su casa, a la tierra donde nació y pueda ser interpretada en su contexto, en este museo o en el contexto donde sea necesaria su interpretación".

Por ello ha reclamado al Estado un diálogo "honesto, franco y sincero" con las distintas instituciones porque los fondos patrimoniales que han sido expoliados "tienen que ser restituidos".