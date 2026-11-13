El Parlamento neerlandés aprueba por la mínima la reforma fiscal que amenaza con romper la coalición gobernante

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La Cámara de Representantes de Países Bajos ha aprobado con una ajustada mayoría de marcada tendencia izquierdista un plan fiscal que incluye un aumento de impuestos para las rentas muy altas, una enmienda presentada por los partidos PRO y Volt y pactada con dos de los tres miembros de la coalición que gobierna en minoría, el partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) --al que pertenece el primer ministro, Rob Jetten-- y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA), de corte conservador.

Sin embargo, ha ahondado en la crisis que atraviesa esta alianza completada por el liberal-conservador Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) --segunda formación con más escaños de la coalición--, que ha reiterado su oposición al proyecto votando en contra de su aprobación, según ha recogido la radiotelevisión pública neerlandesa NOS.

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Ante el pacto alcanzado por los socios de Gobierno, VVD denunció una violación del pacto de coalición por parte de dichas formaciones, negándose a colaborar para dar luz verde a la reforma enmendada. En su lugar, el partido liberal-conservador se inclinaba por buscar una mayoría parlamentaria con el apoyo de partidos de extrema derecha con la que respaldar el plan fiscal inicial.

Ante esta situación, el D66 y la CDA han buscado otra vía para sacar adelante en la Cámara el proyecto que regula los ingresos públicos para el próximo año. Finalmente, lo han logrado convenciendo a los partidos Denk y al Partido por los Animales (PvdD) justo antes de la votación. A cambio de su apoyo, el PvdD ha conseguido la inclusión de un impuesto más elevado a los aviones privados; además, los dos socios de Gobierno han prometido retirar el aumento previsto en el precio de los billetes de tren.

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UNA REFORMA DE IZQUIERDA PARA UN MINISTRO DE DERECHA

El plan fiscal ha recibido de este modo una impronta marcadamente izquierdista. Sin embargo, de mantenerse el gabinete como hasta ahora, deberá ser implementado por el ministro de Finanzas, Eelco Heinen, perteneciente al liberal-conservador VVD.

Como consecuencia, las fisuras que ya existían en la coalición se han acrecentado. "No esperaba que el CDA y el D66 dieran un giro tan pronunciado hacia la izquierda", ha lamentado el líder del VVD en la Cámara de Representantes, Ruben Brekelmans, que, sin aclarar si será este el fin de la coalición, ha manifestado que su formación se tomará la noche para asimilar lo ocurrido.

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Sin embargo, el primer ministro, Rob Jetten --que, en previsión de lo que pudiera suceder, canceló en la víspera su asistencia a la reunión la Comunidad Política Europea en Dublín (Irlanda)--, ha descartado esta idea, prometiendo que hará "todo lo que esté en su mano" para recomponer la coalición. En este sentido, mantendrá este viernes una reunión con los vice primeros ministros Dilan Yesilgöz (VVD) y Bart van den Brink (CDA).