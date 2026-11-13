La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber destruido un radar de EEUU en Bahréin tras un ataque contra Sirik

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes haber atacado y destruido un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos situado en Bahréin, en represalia por un bombardeo aéreo previo contra una torre de telecomunicaciones en la localidad iraní de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim --vinculada al propio órgano castrense--, la fuerza aeroespacial del cuerpo militar de élite iraní ha detallado que la operación se ha ejecutado en respuesta directa a la ofensiva aérea atribuida a las fuerzas estadounidenses contra las infraestructuras de Sirik.

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La Guardia Revolucionaria ha calificado la acción contra las instalaciones militares estadounidenses en Bahréin como "una seria advertencia" para que Washington ponga fin a lo que denomina "provocaciones aéreas y contrabando de petróleo en el estrecho de Ormuz".

Asimismo, el brazo militar iraní ha advertido de que su Fuerza Aeroespacial permanece "en alerta máxima para responder sin límites" en caso de que se repitan este tipo de incursiones, amenazando también con represalias "más severas" a aquellas empresas que colaboren con Estados Unidos en la región.

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Por el momento, ni el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ni las autoridades de Bahréin se han pronunciado sobre el alcance de este ataque ni sobre posibles víctimas o daños materiales en la infraestructura estadounidense.