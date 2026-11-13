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Milo J gana el Latin Grammy a grabación del año: 'Aguante el folclore argentino'

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El cantautor argentino Milo J se alzó con el premio a grabación del año por el tema 'Niño' en la 27ª edición de los Latin Grammy.

"Creo que 'Niño' es la canción de la que mas orgulloso estoy", dijo desde el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en donde se está llevando a cabo la ceremonia.

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"¡Aguante el folclore argentino!", remató el cantante de 20 años nacido en Buenos Aires.

Camilo Joaquín Villaruel, su nombre real, brilló esta noche al también recibir premios como mejor actuación urbana por 'Gil', en colaboración con Trueno o mejor álbum folk por 'La vida era más corta'. EFE

(foto)(video)

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