El Kospi surcoreano cae un 0,98 % tras el declive de Wall Street por el caso de Nvidia

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Seúl, 13 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cerró este viernes con una caída del 0,98 %, lastrado por los descensos de las principales tecnológicas después del cierre en rojo de Wall Street por la dimisión del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang.

El indicador perdió 52,2 puntos, hasta los 5.290,53 enteros, pese a registrar un aumento de casi el 3 % en la apertura. El Kospi descendió un 0,61 % el jueves, lastrado por la incertidumbre sobre el sector de los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) ante la crisis de liderazgo en el gigante estadounidense de los chips.

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Por otro lado, el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cerró este viernes con una subida del 0,45 %, o 3,13 puntos, hasta las 699,66 unidades.

La caída del Kospi se produce en línea con el tono negativo de Wall Street, que cerró la sesión del jueves con descensos en sus principales indicadores, después de que Huang dimitiera como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración de Nvidia, convertida en uno de los gigantes mundiales de la inteligencia artificial (IA).

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El empresario se ha visto envuelto en una crisis por sus relaciones extramatrimoniales, y sus supuestos vínculos con una empresaria señalada como presunta agente china por los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics cedió un 0,96 %, mientras que su rival SK hynix se redujo un 3,03 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 3,67 %, y la tecnológica Naver hizo lo propio con una pérdida del 5,12 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 1,52 %, LG Electronics un 1,17 %, y la energética Doosan Enerbility un 0,74 %.

En defensa, Hanwha Aerospace tropezó un 1,99 % y Korea Aerospace Industries un 2,62 %, mientras que LIG Defense & Aerospace se dejó un 3,7 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics registró un declive del 2,62 %, aunque Celltrion cerró con un aumento del 2,15 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor subió un 1,13 %, y su empresa hermana Kia un 1,07 %, mientras que las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean ganaron un 1,31 % y un 0,62 %, respectivamente.