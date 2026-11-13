Agencias

El brent cierra hoy sin variaciones, en 95,84 % el barril, ante calma en la guerra de Irán

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Londres, 13 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero cerró hoy prácticamente plano, en 95,84 dólares el barril, apenas dos céntimos más que ayer y que no suponen ni el 1 % de variación, ante la calma observada en el frente de guerra en Irán.

Este ha sido uno de los días más 'tranquilos' para el crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, después de que ayer subiera un 3,3 % a consecuencia de las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, cuando afirmó que su país ya no necesita un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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Además, al oro negro no parecen haberle afectado las marejadas sentidas en el mundo de las tecnológicas: si ayer Nvidia caía estrepitosamente por la dimisión de su consejero delegado Jensen Huang, hoy ha sido la caída mundial de Microsoft, que ha durado varias horas.

Tampoco el brent se ha movido mucho en el curso de la semana que termina: si el lunes el barril abrió en ´97,39 dólares el barril, hoy cierra con una diferencia de solo 1,57 dólares. Sin embargo, la caída es estrepitosa desde el 23 de octubre, cuando llegó a cotizar a 116 dólares. EFE

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