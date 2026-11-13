Fnac Darty nombra al español Enrique Martínez presidente y consejero delegado

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París, 13 nov (EFE).- El grupo francés de distribución Fnac Darty anunció este viernes el nombramiento de su director general, Enrique Martínez, como presidente del Consejo de Administración, unificando ambos cargos tras la toma de control mayoritaria del grupo por parte del multimillonario checo Daniel Kretinsky.

La decisión busca adaptar la gobernanza del distribuidor a su nueva estructura accionarial y garantizar la continuidad de la gestión, informó el grupo en un comunicado.

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Martínez, director general de Fnac Darty desde julio de 2017, sucede como presidente a Jacques Veyrat, que presentó su dimisión junto con otros administradores.

El Consejo de Administración ha pasado de 14 a nueve miembros e incorpora a cinco nuevos consejeros, tres de ellos representantes de EP Group.

Kretinsky ha elevado su participación en Fnac Darty hasta el 69,3 % a través de su sociedad EP Group, tras adquirir un 40,87 % adicional en la oferta pública de adquisición lanzada en enero.

La operación consolida la posición de Kretinsky como accionista de control y limita la influencia indirecta del grupo chino JD.com, que tiene una participación superior al 20 % en Fnac Darty a través de su próxima adquisición del distribuidor alemán Ceconomy. EFE

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