Cinco fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

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Pau Mompó Alberola

Puerto Príncipe, 13 nov (EFE).- La operación del jueves en la que intervinieron la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo control del Gobierno y militares salvadoreños para recuperar el estadio Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, revela la complejidad de la violencia en el país caribeño, donde cinco fuerzas se enfrentan a las bandas armadas.

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Las siguientes claves explican cuáles son las bandas armadas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y las diferentes fuerzas policiales, militares e internacionales que las combaten, no siempre coordinadas entre sí.

También llamadas pandillas, las bandas armadas controlan además zonas al este y al sur de la capital haitiana, y el departamento de Artibonito, según el último informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), divulgado el miércoles.

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Viv Ansanm, la principal coalición criminal, fue creada en 2024 por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, y reúne a nueve grupos armados pertenecientes a la banda G9 y sus aliados, así como a miembros de la coalición rival G-Pep, que durante años se enfrentaron por el control de distintos territorios.

Esta coalición "ha alcanzado un nivel de poderío militar muy superior al de cualquier otra banda criminal de Haití", y los expertos estiman que podría tener entre 12.000 y 20.000 miembros, de los cuales 3.000 están fuertemente armados, según un informe de International Crisis Group.

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Por su parte, Gran Grif es la banda más importante de Artibonito, al norte de capital, y fue responsable del 80 % de las muertes de civiles en dicha demarcación desde 2022 a julio de 2025, según la ONU.

Tanto Viv Ansanm como Gran Grif fueron designadas como organizaciones terroristas en mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

A principios de 2025 el Gobierno haitiano puso en marcha el programa "P4.000" con el que proyectaba incorporar 4.000 nuevos policías en un periodo de 18 meses, que se sumarían a los 13.000 agentes que forman parte de la Policía Nacional de Haití, según datos del centro de pensamiento Carnegie Endowment For International Peace.

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La PNH realiza operaciones contra las bandas, entre ellas la del pasado 6 de noviembre en la comuna de Cité Soleil (Puerto Príncipe), en la que murió en ataque de drones el jefe de la banda Boston, Mathias Sainthil.

Las Fuerzas Armadas de Haití (Fad'h) cuentan actualmente con solo 1.400 miembros y el Gobierno prevé la incorporación de 15.000 nuevos integrantes en los próximos tres años.

El Ejército tiene al menos tres operaciones activas en todo el país, una de "consolidación" de la seguridad en el centro de Puerto príncipe, otra para asegurar el aeropuerto Touissaint Louverture de la capital, y una en el departamento de Artibonito.

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La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), cuya creación, con 5.500 integrantes, entre policías y militares, fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, recibió este año las primeras tropas, procedentes de Chad.

Actualmente, la GSF cuenta con 2.181 integrantes y está conformada por tropas de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, El Salvador y Bangladesh, según declaró en octubre el canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó.

El mes pasado el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 soldados a Puerto Príncipe con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito capitalino de Croix-des-Bouquets.

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El martes pasado, Bukele afirmó que la casa del líder Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y sede de la banda armada haitiana 400 Mawozo había sido destruida, en un mensaje en X que incluía un vídeo del supuesto ataque llevado a cabo desde el aire con un helicóptero.

Días antes, tropas salvadoreñas lanzaron su primera gran operación en la llanura de Cul-de-Sac, situada al noreste de Puerto Príncipe, para desmantelar las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo, señaladas como responsables de la desaparición de los cuatro militares, y el jueves participaron en la recuperación del estadio de la capital.

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Según la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en marzo de 2025 el Gobierno haitiano contrató los servicios de Vectus Global, una empresa militar privada fundada por Eric Prince, exintegrante de las fuerzas especiales de la Armada estadounidense.

Posteriormente, la Embajada de EE.UU. en Haití confirmó que el Departamento de Estado otorgó una licencia a Vectus Global para exportar servicios de defensa a Haití, según Human Rights Watch (HRW).

Según HRW, al menos 1.243 personas murieron en Haití a causa de ataques con drones en 141 operaciones efectuadas entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026, que atribuyó a un grupo de trabajo especializado, creado por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y operado con el apoyo de Vectus Global. EFE

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