Un petrolero hunde un ferry de pasajeros en el río Misisipi, de momento sin víctimas

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Un petrolero ha hundido este viernes un ferry de pasajeros a bordo en el río Misisipi, a altura del puerto de la ciudad de Nueva Orleans, de momento sin constancia de fallecidos.

El petrolero 'Atlantic Asphalt' ha embestido contra el ferry 'American Heritage' en torno al mediodía, hora local, por motivos todavía bajo investigación. El barco de pasajeros estaba atracado en el momento del impacto, muy cerca de la orilla del histórico barrio francés de la ciudad, y se ha hundido en cuestión de segundos.

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Las autoridades portuarias han confirmado a la cadena local WAFB que a bordo del ferry viajaban 129 personas sin contar la tripulación, pero también que el barco llevaba atracado dos horas antes del impacto por lo que cabe la posibilidad de que algunos pasajeros hubieran desembarcado por entonces.

El gobernador adjunto del estado de Luisiana, Billy Nungesser, ha confirmado a la cadena WWLTV que menos 85 personas lograron desembarcar antes de la colisión y más de una decena han sido rescatadas.

El gobernador del estado, Jeff Landry, ha sido informado de lo ocurrido y se dirige inmediatamente al lugar, mientras que las autoridades para la gestión de emergencias (NOLA Ready) han suspendido inmediatamente el servicio de ferry mientras comienzan las operaciones de rescate.

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