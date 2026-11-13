Cali registra un ataque con explosivos cerca de su escuela de Carabineros, sin heridos

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Cali (Colombia), 13 nov (EFE).- Un ataque con explosivos tuvo lugar este jueves por la noche en las cercanías de la escuela de Carabineros de Cali (suroeste de Colombia) sin causar muertos ni heridos, según confirmó la policía metropolitana.

La policía explicó que el "atentado terrorista" consistió en el lanzamiento de un explosivo contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

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La fuerte detonación fue sentida en gran parte de la ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca. En redes se han difundido varias imágenes de una gran columna de humo ascendiendo entre las casas.

La Fuerza Pública se desplegó poco después por la zona en un amplio operativo y acordonó los accesos. Por el momento no se ha comunicado ninguna detención relacionada con estos hechos.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, condenó "enérgicamente" este "atentado". "Los responsables deben ser capturados", agregó el funcionario en una de las primeras reacciones oficiales a los hechos.

Horas antes la Policía informó que "blindaría" Cali con 1.600 uniformados para garantizar la seguridad del partido amistoso que disputarán este viernes las selecciones absolutas de fútbol masculino de Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero, en el centro-sur de Cali.

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La institución detalló que el operativo dispondrá tres puntos de seguridad alrededor del estadio, con controles para regular los accesos, un helicóptero y drones para "fortalecer la vigilancia desde el aire" y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo del encuentro.

Este jueves se reportaron distintos ataques contra la Fuerza Pública colombiana en el adyacente departamento de Cauca, pero también en los norteños César y Norte de Santander, según distintos reportes.

Cali está situada en una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos armados: disidencias de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales. Todas ellas se disputan el territorio con violencia.

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