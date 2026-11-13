Bruno Iribarne salva el triunfo de la Sub-21 ante Japón

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La selección española masculina sub-21 de fútbol ha derrotado este viernes por 2-0 a la selección sub-21 de Japón, con goles de Ángel Alarcón y Pablo García, en un partido amistoso disputado en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo y donde el portero Bruno Iribarne ha salvado el triunfo local con grandes acciones tras el descanso.

En suelo pacense, y en un estadio con racha invicta para el combinado español gracias a un triunfo y dos empates en sus tres citas anteriores, Japón supuso una buena piedra de toque para los pupilos de David Gordo. Y es que desde el inicio se notó que el conjunto asiático quería luchar por la posesión de la pelota, emulando el habitual estilo de la 'Roja'.

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Koki Saito ya lo demostró en el minuto 10 con un esprint abortado por Iribarne con su salida abajo, si bien España respondió de forma letal en el 22' marcando el 1-0. Peio Canales lanzó un pase alto desde el círculo central en busca de Ángel Alarcón, el zaguero Rei Umeki falló intentando amortiguar de cabeza y el dorsal 12 de los locales no lo desaprovechó.

Domó Alarcón con una pisada, se dio un autopase en corto para acceder al área y se perfiló para superar la salida del portero rival Alexandre Pisano con un derechazo raso, cruzado y a contrapié. Para colmo de los visitantes, Yuto Ozeki se había hecho daño en una jugada anterior y fue sustituido por precaución mientras la afición pacense celebraba el gol.

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En el 28' probó fortuna Gonzalo García con un tiro desde la frontal y en el 35' gozó el exdelantero madridista de una ocasión mucho más clara, tras otro error de Ozeki atrás y robo de Alarcón para brindarle un tanto que le negó otro defensor japonés bajo el larguero con un despeje raudo.

La respuesta fue un centro de Ryunosuke Sato desde la banda izquierda y con destino a Yotaro Nakajima, desmarcado en el punto de penalti a la espalda de Marc Bernal, pero enviando fuera su cabezazo. Iván Fresneda protagonizó la última ocasión de peligro antes del descanso, para luego pasar a un segundo periodo de dominio nipón tan claro como infructuoso.

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Pese a haber hecho David Gordo varias sustituciones en el intermedio, la inercia seguía a favor de Japón y pronto Iribarne a media altura negó el gol a Saito, después de un eslalon y un derechazo desde el costado izquierdo del área. En el 56', Saito puso en mayores apuros al arquero español con otro derechazo, éste lejano, y para el que Iribarne voló.

Al saque de ese mismo córner, Iribarne paró con el estómago un remate a bocajarro del combinado japonés y en el 59' otra vez el cancerbero de España salvó la papeleta a su despistada zaga, que no había sido capaz de frenar una carrera de Kento Shiogai. Hubo entonces más sustituciones de David Gordo, que ahora sí le sentaron mejor a su equipo.

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El ritmo del partido se calmó y Japón continuó mostrando su voluntad a la par que notaba el cansancio, lo que favoreció que un contragolpe de la 'Roja' diese frutos. Lo canalizó Javi Hernández hasta pasar la bola a su lado derecho, donde apareció Pablo García para ejecutar una diagonal hacia dentro y marcar el 2-0 definitivo con un zurdazo raso y ajustado.