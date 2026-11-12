Bobby Pulido anuncia su retiro de la música tras ganar un Latin Grammy

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Las Vegas (EE.UU.), 12 nov (EFE).- El cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido anunció este jueves que deja la música, tras imponerse en la categoría de mejor álbum de música tejana con 'Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)'.

"Yo me retiro de la música y me voy lleno de gratitud... Tengo mucho orgullo de ser de Texas y ser texano y de representar a esta música", afirmó el artista. Y añadió: "Los quiero mucho y nos vemos pronto, porque hay que representar y hay que ponernos a trabajar para utilizar la voz para otra cosa".

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El anuncio lo hizo durante la gala previa a la entrega principal de los Latin Grammy, que este jueves alcanzan su 27ª edición.

El cantante, nacido en Texas y de raíces mexicanas, se mostró confiado en el futuro del género: "La música tejana está en buenas manos, tenemos mucho talento".

Pulido, de 53 años, ganó el pasado 3 de noviembre un escaño en el Congreso de EE.UU. y lo ocupará en enero próximo en representación del distrito 15 de Texas.

En las urnas derrotó a la republicana Mónica De La Cruz, en unos comicios que formaron parte de una destacada ola de victorias demócratas en el estado.

El músico, con casi tres décadas de carrera, se impuso en un distrito que comprende parte del Valle del Río Grande y áreas rurales del sur de Texas, con una población hispana cercana al 81 %. EFE

(foto)(vídeo)