Ecuador incorpora lancha donada por EE.UU. para lucha contra narcotráfico y pesca ilegal

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Guayaquil (Ecuador), 12 nov (EFE).- La Armada de Ecuador sumó este jueves a su flota una segunda lancha guardacostas donada por el Gobierno de Estados Unidos en lo que va del año, que permitirá a las fuerzas navales del país andino intensificar la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otros delitos.

La embarcación, que fue parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, fue entregada en Guayaquil por el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Ecuador, Lawrence Petroni, quien señaló que la lancha reafirma el "compromiso" de su país con la protección de "la seguridad, la democracia y la paz del hemisferio".

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"Defender la libertad significa enfrentar juntos a las organizaciones criminales que amenazan a nuestras familias", señaló el diplomático, que agregó que la cooperación entre ambos países "seguirá creciendo".

Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que la lancha permitirá a las fuerzas de seguridad "enfrentar con mayor capacidad a las organizaciones criminales que utilizan el espacio marítimo para el narcotráfico, el contrabando, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas".

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"Esta nueva incorporación es la muestra de que la cooperación internacional, cuando se traduce en capacidades concretas, genera beneficios reales para la defensa de nuestro país", mencionó.

La embarcación, llamada 'Isla Puná', tiene 33 metros de eslora, alcanza una velocidad máxima de 26 nudos y cuenta con una autonomía de 1.400 millas náuticas (2.592 kilómetros).

Su equipamiento incluye sistemas de comunicación VHF, UHF y satelitales, además de una embarcación auxiliar para operaciones de abordaje e interdicción marítima.

Según el comandante general de la Armada, Pablo Pazmiño, el Gobierno ecuatoriano invirtió de 5 millones de dólares en su rehabilitación.

La lancha 'Isla Puná', que llegó a Ecuador en julio pasado, es la segunda embarcación que Estados Unidos dona al país andino en el último año, después de que en enero entregó oficialmente la 'Isla Santa Rosa' para operaciones similares.

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Las relaciones entre el Gobierno del presidente Daniel Noboa y la administración de Donald Trump se han estrechado en los últimos años, especialmente en el tema de seguridad.

Destacan los bombardeos efectuados por militares de EE.UU. entre agosto y septiembre contra embarcaciones de pescadores ecuatorianos, a las que vincularon con el abastecimiento de combustible a lanchas de narcotráfico, pero la mayoría de ellos han sido declarados inocentes por la Justicia del país andino. EFE

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