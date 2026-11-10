Terelu Campos, su firme defensa a Alejandra Rubio tras su ausencia en el cumpleaños de su tía Carmen: "Es lo natural"

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Presumiendo una vez más de la maravillosa relación que tiene con Carmen Borrego y dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de distanciamiento que les han perseguido en los últimos tiempos por los desencuentros que sus hijos Alejandra Rubio y José María Almoguera han protagonizado públicamente, Terelu Campos no se ha perdido este lunes 9 de noviembre la multitudinaria fiesta con la que su hermana ha celebrado por todo lo alto su 60 cumpleaños rodeada de todos sus seres queridos a excepción de su sobrina, cuya ausencia ha defendido rotunda su madre.

"No sé si entendéis que una madre con un niño de menos de dos años y con una niña de dos meses, pues será normal que no pueda estar. Eso es lo natural, pero claro, a lo mejor hay que ser madre, entender esas cosas. Ah claro, eso sí, me quedaba yo o venía ella. Y lo normal es que hubiera venido yo, sobre todo porque para ella es muchísimo más complicado" ha afirmado tajante.

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De ahí que haya tachado de "absurdo" que en un día como ese se hable de la ausencia de Alejandra: "Me parece absurdo comentar y hacer no sé qué o lo que se quiera hacer, de verdad. Una madre con una niña, una bebé de dos meses y un niño que no tiene dos años. Es que de verdad, es que hay cosas que muchas veces me hacen, no sé qué os pasa muchas veces por el celebro que dirían algunas personas". "Yo te digo a ti que yo celebro una fiesta y vamos, hay bastante problema que venga Alejandra, ya te lo digo, ya te vamos, te lo puedo asegurar. Luego la última que también le van a comentar" ha sentenciado.

"Yo estuve ayer domingo con ellos en casa y sé lo que es. Y eso que la bebé es una santa. Sí, me encanta, me encanta. Hoy me he ido a buscarlo al parque (a su nieto Carlo). Y no estaba en ese parque, estaba en otro. Y yo de pronto llego y digo, ¿dónde está? Digo, si no hay ni un niño en el parque, ni uno. Y estaba en otro parque. Pero bueno, lo he encontrado, lo he encontrado" ha revelado presumiendo orgullosa de su faceta de abuela.

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Una celebración que casualmente ha coincidido con el 53 cumpleaños de Belén Esteban. "Ah, pues no me acordaba, es verdad, el 9 de noviembre, es cierto, es cierto. Pues nada, que espero que esté pasando o haya pasado, todavía queda un montón de un cumpleaños bonito y feliz" ha expresado Terelu conciliadora con 'la patrona' a pesar de su distanciamiento.

La primera en abandonar la fiesta ha sido la propia Terelu, ya que como ha explicado, sin entrar en detalles de cómo había ido la celebración, este martes tenía que trabajar muy temprano: "Me voy cual Cenicienta. Todo muy bien" ha concluido, feliz por haber podido estar al lado de su hermana en este día tan especial aunque haya sido menos tiempo del que le gustaría.

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