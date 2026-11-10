Martes, 10 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid, 10 nov (EFE).-

Abu Dabi.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania comienzan una reunión de dos días a nivel técnico en Abu Dabi bajo mediación de EE.UU. en la primera reunión trilateral desde finales de febrero cuando las negociaciones a tres bandas se interrumpieron debido a la guerra estadounidense en Irán.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Córdoba (Argentina) .- El papa León XIV ofrece una gran misa en la ciudad argentina de Córdoba y regresa durante la tarde a Buenos Aires para celebrar un encuentro con jóvenes en Buenos Aires.

(Vídeo)(Foto)

Washington.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparece en rueda de prensa en el Pentágono ante el posible juicio político que los demócratas quieren impulsar en su contra.

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Teherán - Irán inaugura un nuevo centro de entrenamiento militar para voluntarios en la emblemática plaza Azadi de Teherán, donde se enseñará el manejo de ametralladoras, drones y cañones antiaéreos, en el marco del movimiento estatal 'Yanfada' (sacrificio por Irán), lanzado en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- La caída del banco paraguayo Ueno bank ha arrastrado a un grupo de medios del mismo conglomerado empresarial y consigo a unos 300 trabajadores que han quedado suspendidos y sin sueldo desde el pasado martes, cuando la entidad financiera fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Antalya (Turquía).- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

(Vídeo)(Foto)

Jerusalén.- Los 120 parlamentarios elegidos en la Knéset prestarán juramento en esta sesión inaugural y podrían elegir a un nuevo presidente parlamentario.

(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hará declaraciones en la Representación Permanente de España en la UE.

(Vídeo)

Nairobi.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura en Nairobi el Primer Foro de Datos de Salud de África, que se alargará hasta el jueves y que reúne a ministros de Salud, responsables gubernamentales y expertos para abordar las carencias que afrontan los sistemas de información sanitaria del continente y buscar soluciones que permitan mejorar los servicios de salud.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Tapachula (México).- Una nueva caravana de unos 2.000 migrantes centroamericanos y haitianos parte este martes de Tapachula, en la frontera sur de México, con destino a Estados Unidos, entre expectativas de cambios en la política migratoria estadounidense tras las elecciones legislativas y peticiones al Gobierno mexicano para que les permita continuar su recorrido.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Manizales (Colombia).- Las réplicas del gran terremoto del pasado agosto en Colombia siguen sintiéndose en Manizales, una de las ciudades más afectadas, donde este martes, a tres meses del sismo, aún hay vecinos que esperan a que los expertos decidan si su hogar debe ser demolido.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Hamburgo (Alemania).- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) empieza a escuchar los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para que se impida el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en las aguas al norte de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por el Reino Unido a las empresas Rockhopper y Navitas.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, con quien hablará primero a solas y luego con algunos ministros sobre la Unión Europea, la defensa, la cooperación económica y el apoyo a Ucrania.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne para recibir a la delegación de Estados Unidos para la revisión de su situación de derechos humanos, un ejercicio de transparencia en el cual todos los países deben participar cada cierto tiempo, pero al que Washington no ha anunciado si pretende asistir.

(Vídeo)

Banda Aceh (indonesia).- Los agricultores indonesios comienzan la temporada de siembra de arroz en medio de la preocupación por el cambio climático de El Niño.

(Vídeo)(Foto)

Berlín.- El opositor ruso Garry Kaspárov, la historiadora y periodista estadounidense Anne Applebaum, la Nobel de la Paz 2022 Oleksandra Matviichúk, el opositor venezolano Leopoldo López, la activista iraní Masih Alinejad, y el director ejecutivo de la Fundación Libertad nicaragüense, Jonathan Duarte, entre otros, participan en la "Conferencia de la Libertad de Berlín".

(Vídeo)

Bruselas.- La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el eurodiputado español Antonio López-Istúriz White participarán junto a los duques de Sussex en la inauguración de Lost Screen Memorial, una exposición que rinde homenaje a los niños y adolescentes que han sufrido daños en internet y da voz a sus familias.

(Vídeo)

Xi'an (China).- La Policía china detuvo a un hombre de 47 años que utilizó una excavadora para causar destrozos en un centro de servicios administrativos de la ciudad de Xi'an, en el centro del país, en un incidente que no dejó heridos y cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades.

(Vídeo)

Shanghái (China).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 28,7 % interanual en octubre hasta unos 2,79 billones de yuanes (418.248 millones de dólares, 372.678 millones de euros) gracias a la demanda para inteligencia artificial (IA) y a las tecnologías 'verdes'.

(Vídeo)(Foto)

Teherán.- Irán inaugura un nuevo centro de entrenamiento militar para voluntarios en la emblemática plaza Azadi de Teherán, donde se enseñará el manejo de ametralladoras, drones y cañones antiaéreos, en el marco del movimiento estatal 'Yanfada' (sacrificio por Irán), lanzado en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

(Vídeo)(Foto)

Boquete (Panamá).- Hace poco más de 20 años en una zona rural del oeste de Panamá se redescubrió el geisha, el café de especialidad convertido ahora en un producto de "ultralujo" y que este año ha vuelto a alcanzar los mayores precios en las subastas internacionales.

(Vídeo)(Foto)

Miami (EE.UU.).- Expresidentes iberoamericanos de derecha y centroderecha se reúnen en Miami para debatir sobre los desafíos políticos de la era digital y la inteligencia artificial durante el XI Diálogo Presidencial, en el que entregarán el Premio Sebastián Piñera a la Libertad a la opositora venezolana María Corina Machado, que será recogido en su nombre por su hijo Ricardo Sosa Machado.

(Vídeo)(Foto)

Quito.- El agua como fuente de vida, la resistencia de las mujeres indígenas y las amenazas contra territorios ancestrales de Ecuador y Perú se entrelazan en 'Las reinas indias', una semi-ópera que se presenta en Quito y que recupera una obra colonial del siglo XVII para convertirla en un alegato en defensa de la naturaleza y el empoderamiento indígena.

(Vídeo)(Foto)

Aceh Besar (Indonesia).- La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) de Indonesia ha advertido de que el fenómeno meteorológico de El Niño podría provocar alteraciones climáticas significativas en todo el país, lo que podría afectar a distintos sectores, especialmente al agrícola.

(Vídeo)(Foto)

Katmandú.- Miembros de la comunidad Newar de Katmandú han celebrado su Año Nuevo con una procesión musical durante el festival de Tihar, también conocido como festival de las luces.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de México.- El aclamado director japonés Ryusuke Hamaguchi habla con EFE sobre ‘All of a Sudden’, película que se perfila entre las candidatas a los Premios Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional y que se presentará en el Festival Internacional de Cine UNAM, donde el cineasta recibirá la Medalla de la Filmoteca junto al también destacado realizador Kiyoshi Kurosawa.

(Vídeo)(Foto)

cdp/rmgEFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.