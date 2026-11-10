El uso de la energía eléctrica se acelera en el transporte pero su peso aún es limitado

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Redacción Medioambiente, 10 nov (EFE).- La electrificación del transporte, uno de los instrumentos clave para reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones contaminantes asociadas, se acelera, con una inversión creciente, pero el peso de la energía eléctrica en ese sector sigue por debajo del alcanzado en ámbitos como la edificación o la industria.

La cumbre climática COP31, que se abrió este lunes en Antalya (Turquía), dedica la sesión de este martes a la energía y el transporte, con especial atención a la seguridad de suministro, el desarrollo de las redes, la eficiencia energética y el transporte sostenible.

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Según un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), dedicado específicamente a los procesos de electrificación, la energía eléctrica juega un papel cada vez más relevante en los sistemas energéticos.

La demanda global de electricidad creció más de un 3 % anual entre 2015 y 2025, un ritmo dos veces superior al incremento del consumo energético general.

Esta evolución responde a las necesidades derivadas de la refrigeración, la calefacción y los servicios digitales, en especial el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), y a la "rápida expansión" de la electrificación en el transporte.

Los vehículos eléctricos representan ya el 25 % de las ventas totales de automóviles, frente a menos del 1 % en 2015.

La AIA cree que el encarecimiento de los combustibles provocado por el conflicto en Oriente Próximo podría proporcionar un impulso adicional a la electrificación.

En la actualidad, la electricidad representa alrededor del 23 % del consumo final de energía en el mundo.

Sin embargo, la tasa de electrificación varía de forma considerable en función de los sectores y los países.

En el ámbito de la edificación, la tasa de electrificación ha crecido con rapidez, ya que ha pasado del 25 % en el año 2000 a cerca del 40 % en 2025.

Este incremento se debe principalmente al aumento en los hogares del número de electrodomésticos y de equipos de aire acondicionado.

En el sector industrial, las tasas de electrificación han crecido también de forma sensible.

En el sector del transporte, la electricidad ha desempeñado históricamente un papel limitado, a excepción del ámbito ferroviario.

No obstante, el incremento del número de vehículos eléctricos ha hecho que la cuota de la electricidad en el consumo energético del transporte haya aumentado del 1 % en 2015 a casi el 2 % en 2025.

En cualquier caso, el peso sigue siendo limitado porque los vehículos eléctricos representan aún una pequeña parte del parque automovilístico global.

El crecimiento de la electrificación en el transporte se percibe con claridad en las cifras de inversión.

Un informe de la consultora BloombergNEF (BNEF) apunta que el 39 % de la inversión global en transición energética en 2025 se destinó a la electrificación del transporte, unos 893.000 millones de dólares (797.000 millones de euros), el capítulo más cuantioso.

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La inversión en electrificación creció un 21 %, frente al 8 % de la suma dedicada en conjunto a la transición energética.

Los fondos destinados a las energías renovables, un factor clave para que el mayor uso de la electricidad no implique un incremento de las emisiones, se redujeron un 9,5 %.

Sin embargo, la AIE cree que la expansión de las energías renovables se acelerará en los próximos años ante el encarecimiento de los combustibles y la necesidad de los estados de reducir su dependencia del petróleo y del gas natural.

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La AIE prevé que la capacidad renovable global aumentará en casi 4.800 gigavatios entre 2026 y 2031, un 60 % por encima de la potencia incorporada en el sexenio anterior.

Por primera vez, se espera que la nueva capacidad renovable aportada por las economías emergentes y en desarrollo (sin contar a China) iguale a la instalada por los países desarrollados.

Aunque China seguirá siendo el principal motor del crecimiento renovable, su cuota disminuirá desde el 60 % de 2025 al 53 %.

Las organizaciones ecologistas quieren que la COP31 de Antalya incorpore un objetivo global de electrificación del 35 % para el año 2035.

La AIE calcula que, con los precios actuales de la energía, la electricidad podría cubrir de manera rentable el 33 % del consumo energético global en 2035, muy cerca del objetivo marcado por los ecologistas y por un buen número de países. EFE

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