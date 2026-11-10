SoftBank pierde 6.280 millones entre julio y septiembre por el impacto de proyecto de centro de datos en EEUU

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SoftBank Group se anotó un resultado negativo de 1,11 billones de yenes (6.280 millones de euros) al cierre de su segundo trimestre fiscal, entre los meses de julio y septiembre, lo que supone sus primeras pérdidas en casi dos años y contrasta con el beneficio de 2,5 billones de yenes (14.140 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el conglomerado japonés.

El resultado de la firma nipona refleja un impacto negativo extraordinario de 597.248 millones de yenes (3.377 millones de euros) en relación con pagos anticipados no reembolsables y modificaciones y liquidaciones de contratos en Estados Unidos por su filial Silver Bands 7 (SB7) respecto de los acuerdos de reserva de capacidad de fabricación, contratos de compra de equipos y otros acuerdos para equipos relacionados con la generación de energía, con el fin de garantizar una infraestructura de suministro eléctrico robusta para proyectos de centros de datos de IA en EEUU.

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De su lado, la cifra de negocio del vehículo inversor liderado por Masayoshi Son entre julio y septiembre alcanzó los 2,21 billones de yenes (12.500 millones de euros), un 15% por encima del dato del mismo periodo del año precedente.

De este modo, en la primera mitad de su año fiscal, que concluirá en marzo de 2027, SoftBank Group se anotó un resultado negativo de 768.007 millones de yenes (4.343 millones de euros), frente a las ganancias de 2,9 billones de yenes (16.400 millones de euros) del primer semestre del ejercicio anterior.

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La cifra de negocio del conglomerado sumó en el semestre un total de 4,23 billones de yenes (23.920 millones de euros), un 13,3% más, con plusvalías en sus inversiones por importe de 1,72 billones de yenes (9.730 millones de euros), un 56% menos que un año antes.

Los fondos tecnológicos Vision Fund se anotaron un resultado positivo de 705.617 millones de yenes (3.990 millones de euros) en el semestre, un 79,3% menos, mientras que sus inversiones en compañías de cartera reportaron plusvalías de 1,07 billones de yenes (6.050 millones de euros), un un 196% más.

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