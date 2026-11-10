El plan de Takaichi de bajar impuestos en Japón genera oposición en su propio partido

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Tokio, 10 nov (EFE).- El plan de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, de reducir el impuesto sobre los alimentos para mitigar el impacto de la inflación ha generado oposición dentro de su propio partido, un rechazo calificado este martes de "inaceptable" por la formación, en medio de la inquietud de los mercados.

La propuesta de Takaichi de rebajar el gravamen a los alimentos y bebidas del 8 % al 1 %, a partir del próximo abril y durante dos años, obtuvo el viernes la aprobación de la Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) japonesa, pese a la salida del hemiciclo en protesta y sin votar del exprimer ministro Shigeru Ishiba y otros tres miembros del gobernante Partido Democrático Liberal (PLD).

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"Sus acciones resultan inaceptables desde el punto de vista de la unidad del partido", sentenció este martes en una rueda de prensa el secretario general interino de la formación, Koichi Hagiuda, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias japonesa Kyodo.

En respuesta, el PLD impuso una sanción formal contra Ishiba, la primera de este tipo contra un ex primer ministro en la historia de la formación, según precisó el periódico japonés Yomiuri Shimbun.

El exmandatario explicó que evitó votar a favor de la reducción de impuestos por considerar que el recorte de impuestos propuesto por Takaichi carece de fuentes alternativas de financiación, y pone en jaque la sostenibilidad de la seguridad social en el archipiélago, según Kyodo.

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Takaichi todavía debe obtener el visto bueno a su rebaja de impuestos por parte de la Cámara Alta del Parlamento japonés, donde el gobernante PLD y su socio Ishin se encuentran en minoría y tendrán que buscar el apoyo de partidos de la oposición.

A las reticencias dentro del propio PLD a una de las medidas estrellas de Takaichi se unen las alarmas de los mercados sobre la salud fiscal de Japón, ya que prescindir de esos ingresos sin vías claras de financiación alternativa amenaza con agravar la abultada deuda pública del país. EFE

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La política fiscal expansiva de la primera ministra conservadora, en el poder desde hace algo más de un año, ha empujado el rendimiento del bono a diez años a máximos de tres décadas, al superar el 3,1 % el pasado septiembre. EFE