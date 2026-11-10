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Solo una las 10 personas que siguen ingresadas en hospitales de C-LM permanece en la UCI

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La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha informado de que tan solo una de las 10 personas que permanecen ingresadas en cuatro hospitales de la región tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según el parte de las 8.30 horas de este martes, en el Hospital Universitario de Toledo hay ingresadas un total de seis personas, una de ellas en la UCI y otras cinco en cama convencional.

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Mientras, otra de las personas que resultaron heridas sigue ingresada en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en cama convencional; y otras dos, en el hospital de Ciudad Real.

El centro hospitalario de Albacete también acoge a uno de los afectados en el accidente, que permanece en cama convencional.

Tras el choque de trenes un total de 110 personas tuvieron que ser hospitalizadas en seis hospitales del Sescam.

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