El precio del petróleo cae a 91 dólares tras afirmar Trump que la guerra en Irán terminará pronto

Guardar

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 91 dólares por barril, su nivel más bajo desde finales de agosto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que hay "avances" para lograr el fin de la guerra lanzada contra Irán.

Aunque Trump ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense cree que la guerra terminará "bastante pronto".

PUBLICIDAD

"La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Trump ha destacado que Estados Unidos ha enviado un tercer portaaeronaves a la región "por si acaso". "Tenemos muchos", ha enfatizado. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que usarlos", ha remarcado.

El presidente de EEUU ha publicado también hoy un mensaje en redes en el que asegura que los aliados árabes de Washington le han pedido que mantenga el "bloqueo naval" contra Irán.

"Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros prefieren el 'statu quo', dicho de otra forma, que siga el Mayor Bloqueo Naval de la Historia y la nueva Operación Puerta de Hierro", ha explicado.

Además ha insistido en que Irán "no puede tener un arma nuclear y eso no es negociable". Estados Unidos "las tiene cargadas y listas (...), pero creo que parece bastante improbable".

Tras estas declaraciones, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, bajaba un 1,7% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta los 85,3 dólares por barril.

IRÁN TILDA LAS CONVERSACIONES DE "NOTICIAS FALSAS"

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha desmentido rotundamente las declaraciones del presidente norteamericano sobre presuntos avances para finalizar el conflicto bélico entre ambos países.

Rezaei ha calificado las afirmaciones de Trump de "noticias falsas" y ha exigido a Washington que acepte la rendición bajo las condiciones planteadas por Teherán.

"La guerra contra Irán ya ha arruinado al Gobierno de Estados Unidos, pero Washington se agita como un jugador desesperado. Retírense. Dejen de fabricar 'fake news' sobre conversaciones imaginarias. Dejen de negar el nuevo orden en Asia Occidental. Es hora de rendirse a las siete condiciones que Irán ha establecido repetidamente", ha manifestado Rezaei a través de un mensaje en redes sociales.

PUBLICIDAD

ATACADO UN OLEODUCTO DE ARAMCO EN ARABIA SAUDÍ

Mientras tanto, prosiguen su escalada las hostilidades entre la coalición liderada por Arabia Saudí y las fuerzas yemeníes reconocidas internacionalmente frente a los rebeldes hutíes respaldados por Teherán.

El oleoducto Este-Oeste de la estatal saudí Aramco que atraviesa la región de Medina, en el oeste de Arabia Saudí, ha sido objeto de un ataque que ha provocado un incendio de pequeñas dimensiones en las instalaciones, según ha informado el Ministerio de Energía saudí.

PUBLICIDAD

Los equipos de emergencia y rescate desplazados hasta la zona lograron sofocar las llamas rápidamente sin que se hayan registrado víctimas mortales ni heridos, y sin que el incidente haya afectado a la operatividad ni al bombeo habitual de crudo del oleoducto, reza el comunicado publicado.

Tras la agresión, los equipos técnicos especializados activaron los protocolos de seguridad y planes de emergencia para acordonar y verificar la seguridad del recinto, precisa la cartera, en una infraestructura que resulta clave por la situación en el estrecho de Ormuz por el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con el régimen iraní.

PUBLICIDAD

Aunque la evaluación oficial no atribuye explícitamente la autoría de la agresión, el suceso se enmarca en la escalada de hostilidades entre la coalición liderada por Arabia Saudí y las fuerzas yemeníes reconocidas internacionalmente frente a los rebeldes hutíes.