Carmen Borrego aclara la ausencia de Alejandra Rubio en su cumpleaños: "Era Terelu o ella"

Guardar

Carmen Borrego cumplió 60 años el pasado 11 de octubre y, siendo una cifra tan redonda que marca el inicio de una nueva década la hija de María Teresa Campos ha querido celebrarlo con una gran fiesta este lunes 9 de noviembre -festivo en Madrid- en el restaurante Abya, enclavado en el Palacio de Saldaña de la capital, junto a todos sus seres queridos.

Su hermana Terelu Campos; su marido José Carlos Bernal; sus hijos Carmen Rosa y José María Almoguera; su 'nuera' María 'la jerezana'; y amigos y compañeros entre los que se encontraban Kike Calleja y Raquel Abad, Cristina Tárrega, Ion Aramendi y María Amores, Paloma Barrientos, Belén Rodríguez, o Antonio Rossi entre otros.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha habido una llamativa ausencia: la de su sobrina Alejandra Rubio, que Carmen ha justificado sin perder la sonrisa ante la extrañeza tanto de la prensa como de muchos de los invitados de que la influencer no hubiese aparcado por unas horas su faceta de mamá de Carlo -que cumple 2 años en diciembre- y Tessa -que nació el pasado 29 de agosto- para estar a su lado de su tía en un día tan especial.

"Alejandra está invitada, por supuesto, pero no puede venir porque no tenía con quién dejar a los pequeños. Me dijo, 'tienes que elegir o mi hermana o tu sobrina', o sea, tu hermana o yo, porque Terelu se podía quedar con los niños. Pero claro, dice, 'hombre, no va a dejar de ir tu hermana para ir yo'... Y por eso no ha venido, pero estaba absolutamente invitada. Quiero que quede claro que estaba toda la familia invitada" ha expresado rotunda para no dar pie a una nueva polémica con su sobrina. "Yo nada más que puedo decir que estaba invitada, invitadísima. Y si no puede venir, cuando uno tiene un bebé y otro más pequeño, es complicado. Y esa es la realidad" ha zanjado.

PUBLICIDAD

Como ha confesado, "los números redondos hay que celebrarlos siempre. Luego ya otros, bueno, pues vas haciéndolo más íntimo más, pero yo creo que 60 es una edad como para celebrarla. Los 60 están en mi espalda, en mi corazón, en mi cabeza. Yo creo que la edad es algo bastante relativo. Yo creo que los 60 de hoy en día evidentemente no son los 60 de antes. Yo recuerdo que antes la gente de 60 era una gente muy mayor. No es que yo no sea mayor, que lo soy, pero hay que cumplirlo con alegría y lo importante es cumplirlo en familia y con mucha salud". "Los 60 imponen mogollón. A mí cuando los días antes digo, no me creo que cumplas 60. Es que son muchos años" ha apuntado entre risas.

Su único deseo a la hora de soplar las velas, "salud para todos, que yo creo que es lo fundamental. Y que todo el mundo esté bien, porque no es solo la salud. Hay veces que uno no está bien teniendo salud, ¿no? Entonces creo que que todo el mundo sea feliz es importante". También que su hijo José María y María 'la jerezana' le den una alegría: "Creo que es un momento tranquilo, feliz, y estoy esperando que Jose se case y se quiere casar. Esperando tener otro nieto si me lo quieren dar. De momento estoy encantada con el que tengo, pero quiero más, claro que quiero más, por supuesto. Claro que sí, claro que sí".

PUBLICIDAD

"He tenido una vida tranquila, y sería una falsa si... Yo he tenido una vida muy buena. Tiene momentos mejores y momentos peores. Creo que a los 60 he llegado tranquila, relajada y con la familia unida, que para mí es lo importante" ha reflexionado emocionada.

La celebración de sus 60 ha coincidido precisamente con el cumpleaños de Belén Esteban este 9 de noviembre. Como ha desvelado, "había quedado en escribirle y hoy me parecía mal no felicitarla y por supuesto que la he felicitado". "Pero invitada no estaba. Es que Belén, somos compañeras, pero hace tiempo que no estábamos juntas" ha admitido, asegurando que le desea lo mejor porque "yo tengo la paz con todo el mundo y espero que todo el mundo la tenga conmigo también".

PUBLICIDAD

EL 'DARDO' DE CARMEN A ALEJANDRA AL ABANDONAR LA FIESTA

Tras la celebración, en la que Carmen bailó, cantó, sopló las velas e incluso pronunció un emocionante discurso, la tertuliana abandonaba la fiesta entre risas junto a Adriana Dorronsoro y Dani Santos y, confesando que "estoy súper contenta, súper feliz", ha dejado claro que "hemos estado los que teníamos que estar".

PUBLICIDAD

Su reacción al preguntarle si ha echado de menos a Alejandra, de lo más reveladora, ya que divertida ha reconocido que "no lo sé". "A lo mejor me ha echado de ella a mí" ha añadido, apuntando rápidamente que "estoy de broma, que sí, que claro que la he echado de menos, me hubiera encantado que viniera". "Ahora es tarde señora, ahora nadie puede apartarlo de mí" se ha arrancado a cantar.