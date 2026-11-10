SoftBank perdió 4.330 millones de euros en su primer semestre por los costes de la IA

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Tokio, 10 nov (EFE).- El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank, considerado uno de los principales inversores en inteligencia artificial (IA), registró unas pérdidas netas de 768.007 millones de yenes (unos 4.330 millones de euros) en su primer semestre fiscal de 2026 por los costes asociados al sector.

La cifra contrasta con los beneficios netos de más de 2,9 billones de yenes (unos 17.000 millones de euros) registrados en el mismo período del año anterior.

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En su último informe de resultados, publicado este martes, la compañía detalló además unas pérdidas antes de impuestos de 438.705 millones de yenes (2.473 millones de euros) durante los seis meses entre abril y septiembre.

Entre los motivos citados por la empresa destacan gastos por valor de más de dos billones de yenes (13.356 millones de euros) "impulsados principalmente por mayores gastos por retribuciones basadas en acciones en el segmento de Computación para IA y en Energy Global", el proyecto de SoftBank para generar energía para centros de datos.

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La firma también reportó pérdidas de 663.800 millones de yenes (3.743 millones de euros) relacionadas con "el reajuste de los planes de adquisición de equipos relacionados con la generación de energía para proyectos de centros de datos de IA en EE. UU.".

Con todo, los ingresos del gigante japonés crecieron un 13,3 % respecto al mismo semestre de 2025, hasta los 4,24 billones de yenes (23.878 millones de euros), según el informe de resultados, que incluye ganancias no realizadas por su multimillonaria cartera de inversiones.

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La firma propietaria del Vision Fund, considerado uno de los mayores fondos de capital riesgo del sector tecnológico mundiales, reportó unas ganancias de 1,73 billones de yenes (9.730 millones de euros) vinculadas a sus inversiones, un 56 % menos interanual, en gran parte gracias a su participación en la estadounidense Intel.

SoftBank, sin embargo, no reportó ganancias relacionadas con sus inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT.

El grupo japonés detalló además la finalización de su desembolso de 30.000 millones de dólares (26.709 millones de euros) en OpenAI tras el pago de 10.000 millones de dólares (8.903 millones de euros) en octubre de este año, con lo que su participación total en el capital de la empresa estadounidense de IA asciende a un 13 %.

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Los títulos de la compañía en la Bolsa de Tokio subieron este martes un 13,88 %, antes de la publicación de sus resultados semestrales.