10/11/2026 Carmen Borrego celebra su 60 cumpleaños por todo lo alto con su familia y amigos, y una sonada ausencia. Se ha hecho de rogar casi un mes -ya que cumplió 60 años el pasado 11 de octubre-, pero Carmen Borrego ha celebrado por fin su cumpleaños por todo lo alto rodeada de sus familiares y amigos en una noche inolvidable que no se quiso perder (casi) nadie. La colaboradora ha reunido a sus seres queridos este lunes 9 de noviembre, festivo en Madrid, en el exclusivo restaurante Abya ubicado en el Palacio de Saldaña de Madrid para soplar las velas entre risas, música y buen rollo en una fiesta multitudinaria para festejar como se merece esta cifra redonda. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Se ha hecho de rogar casi un mes -ya que cumplió 60 años el pasado 11 de octubre-, pero Carmen Borrego ha celebrado por fin su cumpleaños por todo lo alto rodeada de sus familiares y amigos en una noche inolvidable que no se quiso perder (casi) nadie. La colaboradora ha reunido a sus seres queridos este lunes 9 de noviembre, festivo en Madrid, en el exclusivo restaurante Abya ubicado en el Palacio de Saldaña de Madrid para soplar las velas entre risas, música y buen rollo en una fiesta multitudinaria para festejar como se merece esta cifra redonda.

Entre los asistentes, como no podía ser de otra manera, su marido José Carlos Bernal, sus hijos Carmen Rosa y José María Almoguera, su 'nuera' María 'la jerezana', y su hermana Terelu Campos, de lo más sofisticada con una blazer roja de corte entallado y unos leggins negros efecto piel.

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También amigos y compañeros como Ion Aramendi y María Amores; Cristina Tárrega; Belén Rodríguez; Eduardo Navarrete; Antonio Rossi, Paloma Barrientos; Adriana Dorronsoro; Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero; Omar Suárez; Kike Calleja y Raquel Abad; o Leticia Requejo entre otros.

Sin embargo, en esta noche tan especial hubo una sonada ausencia que sorprendió y mucho: la de Alejandra Rubio, que justificó que no tenía con quien dejar a sus dos hijos -Carlo Jr, que cumple dos años en diciembre, y Tessa, de 2 meses- para no arropar junto a Carlo Costanzia a su tía en un día tan importante para ella.

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Algo que pareció no importar a Carmen, que radiante con total look blanco compuesto por shors, top lencero y blazer, se mostró eufórica y, tras protagonizar un posado familiar junto a Terelu -que en un primer momento no se quiso poner a su lado para la foto-, su marido, sus hijos y 'la jerezana', pronunció un emotivo discurso al arrancar la celebración: "Quiero decir mis amigos, mi familia, mis compañeros, amigos también, quiero darles las gracias. Ya sabéis que yo lo paso muy mal con el micro, aunque lo no creáis. He llegado este mes a ser presentadora, aun así lo paso fatal. No puedo nombrar a todos, quiero nombrar por supuesto a mi familia, a todos los que están aquí, a los que adoro y a los que siento que siempre están a mi lado. No puedo dejar de decirle a esta señora que está aquí que es mi familia, que es Yolanda, y su hija. Detrás está mi amiga Belén, que tampoco puedo dejar de decirle que es mi familia. Bueno, está Lorena, estáis todos. Todos para mí sois mis amigos. Mi amigo Antonio, que a ver después de cumplir los 60 años me empieza a respetar. Y Ion Aramendi, que para mí es mi amor. No puede ser más bueno, te amo. Un respeto que está María, también está mi marido, ¿qué pasa? Bueno, muchas gracias a todos. Mi Lorena, mi Silvia, mis hijos. Mi Marta López, que le quiero dar las gracias, porque no se puede portar conmigo mejor. Gracias, Marta. Y gracias a todo esto, que ha sido gracias a Marta López".

"Quiero deciros que cumplir 60 años no es fácil. Llegar hasta aquí ha sido muy bonito y jodido y muy difícil. Y mi único deseo es teneros a todos el año que viene con los 61" ha expresado emocionada al soplar las velas entre los aplausos de todos sus invitados.

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