Pakistán mantiene "todos los esfuerzos" para devolver a EE.UU. e Irán a la mesa de diálogo

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Islamabad, 10 nov (EFE).- El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, aseguró este martes que su país sigue reuniendo todos los esfuerzos diplomáticos a su disposición para sentar en la mesa de negociación a Irán y Estados Unidos.

"Pakistán continúa impulsando todos los esfuerzos diplomáticos con socios regionales y partes involucradas para mantener el contacto, restablecer el diálogo y propiciar el regreso a la mesa de negociaciones", declaró Dar en un evento en Islamabad.

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El jefe de la diplomacia paquistaní, que ha sido fundamental en los procesos de diálogo entre Washington y Teherán, alertó de que una confrontación militar podría desencadenar aún más perturbaciones económicas y que las opciones de diálogo deben "seguir abiertas" pese al aparente estancamiento entre las partes.

"Nuestra experiencia refuerza una convicción sencilla. Incluso en medio de una confrontación grave, los canales de comunicación deben permanecer abiertos (...) Cerrarlos hace que la próxima crisis sea más difícil de gestionar", señaló Dar.

Pakistán se ha mantenido en comunicación con Arabia Saudí, Turquía y Egipto mediante un grupo regional de cuatro países, el cual sostuvo consultas el pasado 23 de octubre con el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró hoy que el bloqueo naval de Washington está funcionando "tan bien" que la administración de Donald Trump no ve necesario lanzar grandes operaciones de combate terrestre, aunque insistió en que las condiciones que exige Teherán para dialogar son "absurdas".

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Catar, mediador principal de la guerra junto a Pakistán, aseguró este mismo martes estar redoblando sus labores de mediación. El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, mantuvo contactos en Washington con Trump para reactivar un canal de diálogo.

Pese a que Teherán asegura estar abierto al diálogo, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, con quien Dar conversó estos días para coordinar una desescalada, reiteró que cualquier avance exigirá el cese total del bloqueo en Ormuz, el levantamiento de las sanciones y el fin de los ataques a sus infraestructuras energéticas.

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Islamabad acogió en abril las primeras negociaciones directas entre EE. UU., y consiguió la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) firmado el 18 de junio, considerado la base de futuras negociaciones. EFE