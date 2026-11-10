Francia promete respuesta "útil, proporcionada y disuasoria" a ciberataques de Irán

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París, 10 nov (EFE). Francia adoptará medidas "útiles, proporcionadas y disuasorias" contra Irán por los ciberataques con fines de "sabotaje" contra supermercados franceses, que París atribuye al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, anunció este martes el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Las medidas que Francia tiene previsto adoptar contra Irán serán "útiles, proporcionadas y disuasorias", dijo el jefe de la diplomacia francesa en una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del G7 de Exteriores en París.

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Barrot confirmó que París trabaja con sus socios europeos para imponer sanciones contra todos los responsables de los ataques -de los que Teherán se ha desvinculado-, que calificó "de una gravedad sin precedentes".

Las medidas incluirán prohibiciones de entrada en territorio de la Unión Europea y la congelación e inmovilización de activos financieros, enumeró Barrot.

"Adoptaremos cualquier otra medida que consideremos útil y proporcionada para responder a estos ataques y disuadir a quienes pudieran querer repetirlos", añadió, sin descartar otras respuestas que "no serán públicas".

Aunque no quiso desvelar las pruebas, Barrot aseguró que Francia dispone de "una experiencia técnica extremadamente avanzada y reconocida en todo el mundo" que le han permitido identificar rápidamente a los responsables.

"Evidentemente, no voy a revelar los secretos que nos han permitido tener la certeza de que los Guardianes de la Revolución estaban detrás de este ataque. Eso supondría dar demasiadas pistas a nuestros adversarios, a quienes quieren perjudicar a Francia", señaló el ministro.

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Barrot dio por seguro que las autoridades iraníes "van a negarlo, porque -dijo- temen la respuesta que podríamos darles y que, efectivamente, les daremos".

Pero, subrayó, que "el hecho de que podamos señalar su responsabilidad en un plazo tan breve, gracias al trabajo de los servicios del Estado, a los que quiero agradecer su labor, constituye también una forma de disuadir a quienes quieran lanzar ciberataques contra Francia".

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Porque, advirtió, "los detectaremos, sabremos quiénes son y sabremos responder".

El ministro señaló que la Unión Europea ha expresado su "solidaridad" con Francia y ha acogido favorablemente su petición de adoptar sanciones europeas en las próximas semanas, una vez concluidos los trabajos preparatorios.

Barrot recordó que Francia no participó ni respaldó las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sugirió que Teherán podría reprocharle su apoyo al pueblo iraní frente a la represión del régimen.

"Quizá los Guardianes de la Revolución nos reprochen haber permanecido al lado del pueblo iraní, sometido a la violencia indiscriminada del Estado y a una represión feroz, con crímenes masivos cometidos el pasado mes de enero. No los olvidamos ni los olvidaremos jamás", mantuvo.

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Los ataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados franceses en octubre afectaron a cientos de instalaciones y provocaron averías y pérdidas de mercancías. Unos días después también se vieron afectados bancos de sangre, pero fueron detectados a tiempo y no tuvieron tanto impacto. EFE