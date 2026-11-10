'Las reinas indias' reescribe en Ecuador una ópera colonial para recuperar la voz indígena

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Andrea Farnós

Quito, 10 nov (EFE).- El agua como fuente de vida, la resistencia de las mujeres indígenas y las amenazas contra territorios ancestrales de Ecuador y Perú se entrelazan en 'Las reinas indias', una semiópera que recupera una obra colonial del siglo XVII para convertirla en un alegato en defensa de la naturaleza y el empoderamiento indígena.

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Con aproximadamente setenta artistas en el escenario -incluidos los músicos- del Teatro Sucre de Quito, la propuesta del Colectiva Yama recupera 'The Indian Queen', una obra escrita en el 1664 por dos dramaturgos ingleses que se adaptó posteriormente a la ópera por Henry Purcell y narraba una guerra entre los imperios inca y mexicano, un conflicto que nunca existió.

Más de tres siglos después, un grupo de mujeres le ha dado la vuelta a ese relato colonial, concebido desde Europa, para contar una historia en la que los pueblos indígenas dejan de ser meros personajes imaginados por otros y pasan a ocupar el escenario.

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"Nos preguntábamos: ¿Cómo suena la colonización, qué voces y qué sonidos han quedado fuera?", explica a EFE su directora Carolina Derks Bustamante.

Dividida en tres tiempos, la obra combina teatro, música, danza, recursos audiovisuales, monólogos e incluso entrevistas para plantear una reflexión sobre la relación del ser humano con la naturaleza.

El agua está personificada y actúa como hilo conductor de toda la obra. El propio Purcell aparece preguntándose por qué escribió lo que escribió y se presenta la minería como una amenaza medioambiental.

Entre los sonidos de los instrumentos andinos también irrumpen los testimonios de mujeres indígenas y campesinas de Ecuador y Perú, que relatan en entrevistas sus luchas para proteger los ríos y territorios frente al avance de las industrias extractivas de recursos naturales.

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"En el norte de Perú ya hay guerras por el agua. Hay mujeres campesinas que están cuidando lagunas para que no sean explotadas por la minería", señala Derks.

El proyecto nació hace cuatro años, cuando la dramaturga alemana Kerstin Grübmeyer invitó al Colectiva Yama a revisar 'The Indian Queen' y, tras un proceso de investigación y escritura, la nueva versión se estrenó en 2024 en la ciudad alemana de Aquisgrán.

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Entre los personajes también destacan la Guacamaya y el Cóndor, este último interpretado por el artista kichwa Yuyak, quien sobre el escenario rapea y defiende el derecho de los pueblos indígenas a tener una vida digna en su territorio.

"Como un kichwa más, considero que es importante que en las ciudades también se puedan abordar estos temas, especialmente el cuidado del agua. Creo que el arte nos ayuda a cambiar y es un puente más para poder llegar a ese cambio", comenta a EFE.

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La producción reúne a grandes actrices como Juana Guarderas, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Mixto Ciudad de Quito y el ensamble InConcerto.

Además, y más allá de cuestionar la mirada europea sobre los pueblos indígenas, sus creadoras buscan interpelar al espectador sobre la idea de que la naturaleza es parte del ser humano.

"¿Por qué nos creemos que somos superiores a la naturaleza?¿Por qué no entendemos que formamos parte de ella y tenemos que protegerla?", plantea Gübmeyer. EFE

(foto) (vídeo)