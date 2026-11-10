Mueren cuatro palestinos más en dos bombardeos israelíes de Gaza, ya son siete este martes

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Gaza, 10 nov (EFE).- Al menos cuatro palestinos murieron este martes en dos bombardeos israelíes con dron en la ciudad de Gaza (norte de la Franja), uno de ellos contra una tienda de campaña en una escuela, según fuentes sanitarias gazatíes, con lo que ya son siete los gazatíes fallecidos en ataques israelíes a lo largo del día.

El ataque más mortífero, con al menos un misil, alcanzó a un grupo de personas que se encontraba en una habitación en el barrio de Al Zalacini, y causó tres muertos y seis heridos, algunos de ellos en estado crítico, que fueron trasladados al hospital Al Quds de la Media Luna Roja Palestina.

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En otro bombardeo con dron, un misil israelí impactó contra una tienda de campaña en el interior de la escuela Musa bin Nusair, en el barrio de Al Daraj, y causó un muerto y dos heridos graves, según el hospital Al Shifa, adonde fueron llevados.

Las fuentes sanitarias no han facilitado la identidad de las víctimas.

Además, en el campo de desplazados de Halawa, en la localidad de Yabalia (norte), dos personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico por un disparo en la cabeza, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego de forma indiscriminada contra las tiendas, según la Media Luna Roja Palestina, cuyas ambulancias trasladaron a los heridos.

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Asimismo, una anciana resultó herida de bala en el muslo por disparos israelíes contra campamentos de desplazados a la entrada de Nuseirat (centro de la Franja). Fue atendida en el hospital Al Awda y trasladada después al hospital Al Aqsa de Deir al Balah.

Según fuentes sanitarias, al menos siete palestinos han muerto este martes en la Franja por ataques israelíes.

Durante la mañana, el Ejército israelí mató a un padre y a su hijo de 13 años en un ataque con dron contra un refugio en la ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas del Hospital Shifa.

Horas antes, soldados israelíes habían matado a tiros al palestino Thaer Breika, según informó una fuente del Hospital Naser que recibió el cuerpo en la sureña ciudad de Jan Yunis.

El Ejército israelí no ha respondido a las consultas de EFE sobre estos ataques en el momento de la publicación. EFE