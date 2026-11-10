Zelenski describe como "muy significativa" la reunión trilateral con Rusia y EEUU en Abu Dabi

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha descrito como "muy significativo" el encuentro de este martes entre delegaciones de su país, Rusia y Estados Unidos celebrado en Emiratos Árabes Unidos, y en el que las partes han abordado "parámetros para medidas humanitarias" de cara a una eventual tregua y posterior acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

"Nuestro equipo negociador presentó un informe (...) La reunión trilateral fue constructiva y muy significativa. Logramos debatir la necesidad y los posibles parámetros de las medidas humanitarias. La liberación de los prisioneros es una prioridad", ha indicado en sus redes sociales sobre el encuentro trilateralc celebrado después de otro entre representantes ucranianos y sus aliados europeos y estadounidenses, a quienes ha vuelto a agradecer su apoyo.

PUBLICIDAD

Igualmente, ha señalado que la cita trató "en detalle" el contenido de "las garantías de seguridad para Ucrania y las bases para su funcionamiento a largo plazo", esto es el mecanismo de seguridad para evitar la repetición del conflicto en un futuro, un plan que podría incluir el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania.

El mandatario ucraniano ha reclamado "herramientas reales para evitar cualquier cualquier recrudecimiento de la guerra", por lo que durante las conversaciones en Abu Dabi se ha tratado la necesidad de poner en marcha medidas de desescalada.

"He asignado tareas claras a nuestro equipo para el diálogo futuro, tanto en la reunión trilateral de mañana como en general en los próximos días con representantes del presidente de Estados Unidos y representantes de Europa", ha dicho en alusión a los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

PUBLICIDAD

Zelenski, que ha agradecido también a las autoridades emiratíes el "proporcionar una plataforma de negociación fiable", ha asegurado que "por parte de Ucrania solo habrá un trabajo productivo, de alta calidad y honesto" en aras de "acercar la paz".

Estos contactos llegan tras las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre celebrada recientemente en la capital de Noruega, Oslo, y el posterior desplazamiento a San Petesburgo de Witkoff para tratar el proceso.

PUBLICIDAD