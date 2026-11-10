Agencias

Netanyahu llama a un "Gobierno de unidad nacional" para hacer frente a la amenaza iraní

Guardar

Jerusalén, 10 nov (EFE).- El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó este martes al establecimiento de "un Gobierno de unidad nacional" para hacer frente a "la sombra" de Irán en su primer discurso tras el inauguración de la 26ª Knéset (Parlamento israelí).

"Irán continúa trabajando para reavivar la amenaza nuclear. La única forma de eliminar definitivamente esta amenaza existencial es derrocando al régimen de los ayatolás", afirmó Netanyahu en el inicio de su intervención en la sesión inaugural de la Cámara. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

Países Bajos aprueba la creación de embriones humanos para la investigación científica

Infobae

Al menos 22 mineros de oro armados mueren en combates contra el Ejército de Chad

Infobae

Sheinbaum ve "muy lamentable" crisis en Paraguay por caída de Ueno bank

Infobae

Zelenski describe como "muy significativa" la reunión trilateral con Rusia y EEUU en Abu Dabi

Zelenski describe como "muy significativa" la reunión trilateral con Rusia y EEUU en Abu Dabi

Francia constata progresos en el G7 para buscar una sucesión a la FINUL en el Líbano

Infobae