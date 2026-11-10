Netanyahu llama a un "Gobierno de unidad nacional" para hacer frente a la amenaza iraní

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Jerusalén, 10 nov (EFE).- El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó este martes al establecimiento de "un Gobierno de unidad nacional" para hacer frente a "la sombra" de Irán en su primer discurso tras el inauguración de la 26ª Knéset (Parlamento israelí).

"Irán continúa trabajando para reavivar la amenaza nuclear. La única forma de eliminar definitivamente esta amenaza existencial es derrocando al régimen de los ayatolás", afirmó Netanyahu en el inicio de su intervención en la sesión inaugural de la Cámara. EFE

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